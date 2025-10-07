Mairena del Aljarafe (Sevilla) inaugura el 'Mairena Film Festival', con nueve días de cine y actividades culturales

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 7 (EUROPA PRESS)

Mairena del Aljarafe (Sevilla) ha iniciado los preparativos para la celebración del 'Mairena Film Festival' (MAIFF), que se desarrollará del 10 al 19 de octubre de 2025 y convertirá al municipio en epicentro del cortometraje. Durante nueve días, el festival ofrecerá proyecciones, talleres, coloquios y la competición 36h, en la que jóvenes cineastas crearán cortometrajes en apenas un día y medio.

Según ha informado la organización del evento en una nota, entre las novedades de esta edición, el MAIFF presenta la Muestra de cine local, una sección no competitiva dedicada a los cortometrajes realizados por cineastas de Mairena, con el objetivo de "visibilizar el talento local y fomentar la creatividad de la comunidad".

El festival incluye tres masterclasses gratuitas: el Taller de Fotografía Analógica con Alicia Arce, que permite a los participantes aprender conceptos básicos de fotografía y realizar una salida práctica de fotografía callejera; el Taller de Interpretación ante la Cámara con Maripaz Sayago, enfocado en ejercicios prácticos de comedia audiovisual; y el Taller de Foleys con Amaya Soler y Patrick Ghislain, que combina teoría y práctica sobre la creación de efectos sonoros para cine y televisión.

El MAIFF pretende además reafirmar, según el citado comunicado, su compromiso con un festival inclusivo y participativo, acercando la cultura audiovisual a todos los públicos y convirtiendo la ciudad en escenario de la creación cinematográfica.

Durante el festival, el viernes 10 de octubre se inaugura oficialmente en Metromar con la proyección de Los ojos del futuro. El sábado 11 y domingo 12 desarrollará la competición 36h, en la que los equipos escriben, ruedan y montan cortometrajes de hasta cinco minutos.

El lunes 13 de octubre se celebrará en la Plaza de la Juventud el Taller de Fotografía Analógica con Alicia Arce, completado con una salida práctica de fotografía callejera, y por la noche proyectarán cortometrajes de la Sección Oficial y de la Muestra Local.

El martes 14, en el Ateneo de Mairena, se proyectarán cortometrajes de la Sección Oficial y de la Muestra Local, seguidos de un coloquio, con entrada libre hasta completar aforo.

El miércoles 15 se proyectarán en Metromar las películas Las Malas y Somos Memoria, acompañadas de un coloquio con las creadoras. El jueves 16 se celebrará en la Plaza de la Juventud el Taller de Interpretación ante la Cámara con Maripaz Sayago, centrado en comedia audiovisual, y por la noche se proyectará el documental Ellas en la ciudad, seguido de coloquio.

El viernes 17 se llevará a cabo en la Plaza de la Juventud el Taller de Foleys con Amaya Soler y Patrick Ghislain, y se proyectarán cortometrajes de la Sección Oficial y de la Muestra Local. El sábado 18 se presentarán los cortometrajes en el Parque Central.

Finalmente, el domingo 19 se proyectará en el Teatro Villa de Mairena los cortometrajes del Certamen 36h, y en la gala de clausura se entregarán los premios de la Sección Oficial y de la 36h, presentada por Carmen Orellana y Carlos Ortega.