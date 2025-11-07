Mairena del Aljarafe (Sevilla) inicia las obras de la ciclosenda de la Estacada del Marqués

Actuación que conectará la urbanización con el núcleo urbano mediante nuevos acerados y carriles bici. - AYTO.DE MAIRENA DEL ALJARAFE

La actuación, con una inversión de 613.000 euros, conectará la urbanización con el núcleo urbano con nuevos acerados y carriles bici

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 7 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) ha iniciado las obras de la ciclosenda de la Estacada del Marqués, una actuación que busca seguir mejorando la integración entre los barrios del municipio mediante la creación de nuevos acerados y carriles bici.

Los trabajos supondrán una mejora sustancial en la accesibilidad y la seguridad vial de la zona. Las obras se desarrollan sobre la carretera de Palomares, desde la confluencia con la Avenida de las Civilizaciones hasta la rotonda frente al supermercado de dicho viario, con una inversión municipal de 613.000 euros y una duración estimada de tres meses y medio, informa el Consistorio en una nota de prensa.

Más concretamente, el proyecto incluye la construcción de nuevos acerados accesibles, un carril bici, la instalación de alumbrado público eficiente, la plantación de nuevo arbolado, el reasfaltado del tramo, la creación de una nueva red de drenaje y saneamiento de aguas y el soterramiento de la línea de baja tensión.

En opinión de la delegada de Ordenación Urbanística y Vivienda, Marta Alonso Lappí, con esta actuación, el Ayuntamiento "busca saldar una deuda histórica con la urbanización, integrar definitivamente la Estacada en el núcleo urbano mediante nuevos acerados y carriles bici, y ofrecer una conexión segura, cómoda y sostenible para todas y todos".

La edil ha añadido que "estas mejoras supondrán un cambio significativo en la calidad de vida del barrio y en la movilidad de todo el municipio". Esta actuación forma parte del proyecto de ciudad del Ayuntamiento de Mairena, orientado a ofrecer espacios urbanos más accesibles, sostenibles y conectados, pensados para mejorar la vida cotidiana de los vecinos y fomentar los desplazamientos activos y respetuosos con el medio ambiente.