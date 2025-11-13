Mairena del Aljarafe (Sevilla) inicia 'Teatro Cómico' para fomentar la inclusión de las personas con discapacidad

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 13 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) ha puesto en marcha recientemente el taller 'Teatro Cómico Accesible', una iniciativa que busca fomentar la creatividad, la comunicación y la inclusión de las personas con discapacidad a través del arte.

Según una nota de prensa remitida por el Consistorio, esta propuesta da continuidad al anterior taller 'Monólogos por la risa' y ofrece a una veintena de participantes la oportunidad de crear una obra teatral basada en sus propias experiencias, emociones y perspectivas.

El proceso creativo está guiado por un educador y profesor de teatro y por una actriz, logopeda, musicoterapeuta e intérprete de lengua de signos, con el objetivo de que el espectáculo sea "plenamente accesible". A lo largo de dieciséis sesiones, los participantes activan cuerpo y mente con juegos teatrales, relatan anécdotas de su día a día y exploran sus habilidades escénicas.

Por su parte, la concejala delegada de Compromiso Social, Maribel Moreno, ha destacado el papel de la cultura y el arte para derribar barreras y construir una sociedad más justa e inclusiva". "Queremos que este taller sea un espacio donde cada persona pueda expresarse libremente, descubrir su talento y sentirse protagonista de una experiencia artística compartida", ha subrayado.

El taller culminará el próximo 3 de diciembre a las 18,00 horas con la representación de la obra 'Mi casa no se toca' en el Teatro Villa de Mairena, coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. La iniciativa se estructura en cuatro fases: descubrimiento de habilidades, creación dramatúrgica, ensayos y estreno, además de una evaluación final del progreso artístico y emocional de los participantes.

Durante el proceso se fomenta la improvisación, la expresión libre y el trabajo en equipo como vía para fortalecer la autoestima, la autonomía y la comunicación. Esta iniciativa forma parte del programa municipal para personas con discapacidad intelectual 'Juntos, más que manos', impulsado por el Ayuntamiento.