Mairena del Aljarafe (Sevilla) publica la resolución provisional de ayudas a la vivienda para 113 solicitantes

Archivo - Vivienda en Mairena del Aljarafe en imagen de archivo. - DANIEL ZAMORA - Archivo

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 12 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) ha informado este viernes de que ha publicado la resolución provisional de beneficiarios y excluidos de las ayudas municipales a la vivienda, abriendo así el plazo de alegaciones, que permanecerá abierto hasta el 29 de diciembre. En esta convocatoria se han presentado 113 solicitudes de personas físicas empadronadas y residentes en Mairena con al menos un año de antigüedad.

Según ha informado la institución provincial en una nota, el alcalde, Antonio Conde, ha destacado que el consistorio ha doblado el presupuesto de estas ayudas, que asciende actualmente a 80.000 euros, y ha subrayado la necesidad de seguir impulsando nuevas iniciativas: "Hemos doblado su presupuesto, pero son necesarias más ayudas y nuevas iniciativas; y las ejecutaremos", ha asegurado.

La convocatoria contempla ayudas de hasta 1.000 euros para el pago del alquiler, hasta 800 euros para la fianza y 500 euros para gastos de notaría y registro en la compra de la primera vivienda. Además, incluye ayudas para cubrir deudas de alquiler o hipoteca y deudas de comunidad, reforzando así el compromiso municipal con el acceso y la estabilidad residencial.

La resolución provisional puede consultarse en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica municipal, accesible desde la página web del Ayuntamiento. Esta medida permite a los interesados revisar y completar su documentación para garantizar la correcta asignación de las subvenciones.