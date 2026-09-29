Mairena (Sevilla) abre el plazo para adquirir y utilizar su bono de apoyo al comercio local

Borja Uruñuela, presidente de la Asociación Empresarial de Mairena del Aljarafe; Antonio Conde, alcalde, y Otilia Padial, delegada de Emprendimiento y Desarrollo Económico - AYTO. DE MAIRENA DEL ALJARAFE

MAIRENA (SEVILLA), 29 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) abrirá el próximo 1 de octubre el plazo para adquirir y utilizar el 'Bono Mairena 2026', que podrá canjearse hasta el 30 de noviembre en más de 30 comercios y negocios adheridos de la localidad.

La campaña permitirá a cada persona aportar hasta 50 euros y recibir la misma cantidad por parte del Ayuntamiento, por lo que podrá disponer de hasta 100 euros para realizar compras, destaca el Consistorio en una nota de prensa.

En opinión del alcalde, Antonio Conde, con el citado bono se pretende cumplir un doble objetivo: "apoyar al pequeño comercio y ayudar a las familias de Mairena con sus gastos". "Este año --añade-- duplicamos la aportación municipal hasta los 50 euros porque queremos que esta iniciativa tenga un impacto mayor tanto en nuestros comercios como en la economía de nuestros hogares".

El 'Bono Mairena' funciona mediante una aplicación digital. Cada persona podrá ingresar hasta 50 euros y el Ayuntamiento añadirá automáticamente una bonificación de la misma cantidad, hasta un máximo de otros 50 euros. El saldo total, de hasta 100 euros, podrá utilizarse en los establecimientos que participan en la campaña.

Entre los establecimientos adheridos hay comercios y negocios de sectores como alimentación, librerías y papelerías, restauración, estética, salud, óptica, tecnología, formación, moda, deporte y servicios.

En ese listado figuran Tamtam Percusión, Mercado de Enma, Scientiffic Nutrition, Clínica María de Felipe, Megabits Informática, St James, Provinhostel, Baobab Libros, Papelería Penci, Papelería El Rastro, Reyes Suero, Vinopatas, Laserfit, Óptica Pisa, Papelería Galileo Galilei, Avanza Sistemas, Mariscos Frescomar, Librería Triana, Peruvian Bakery, Atelier de Bodas, Picazo Clínica Dental, Óptica Ciudad Expo, Anónimo Restaurante, Detalles con Gusto, Vince Centro de Belleza y Bienestar, BRÍO Salud en Movimiento, Papelería Las Margaritas, Clínica Samalea, Samuel Chávez y Bridal Factory Sociedad Limitada.

Las personas interesadas podrán registrarse y adquirir el bono a partir del 1 de octubre a través de la aplicación Mairena Bonos, disponible para dispositivos Android y Apple. El saldo podrá utilizarse desde ese mismo día y hasta el 30 de noviembre de 2026 en los establecimientos adheridos. El dinero que no se utilice dentro de este periodo se perderá. La información y las instrucciones para registrarse y utilizar el bono están disponibles en 'mairenadelaljarafe.es'.

El 'Bono Mairena' forma parte de las iniciativas municipales de apoyo al comercio y a la actividad económica local. La campaña busca facilitar las compras en establecimientos de proximidad y reforzar la relación entre la ciudadanía y el tejido comercial de Mairena del Aljarafe.