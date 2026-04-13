Mairena (Sevilla) acoge la quinta edición del Market Fest con programación musical renovada y gastronomía

Sevilla.- Market Fest arranca su quinta edición en Mairena el próximo viernes - AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 13 (EUROPA PRESS)

La localidad sevillana de Mairena del Aljarafe acogerá los próximos días 17, 18 y 19 de abril la quinta edición del Market Fest, que contará con una programación renovada y para todos los públicos, combinando música y espectáculos en directo, actividades infantiles, mercadillo artesanal y experiencias gastronómicas en un entorno abierto y gratuito.

Según ha informado el Consistorio en una nota, el concejal delegado de Fiestas, Sergio Toro, ha indicado que esta edición reunirá a "artistas, creadores e influencers muy conocidos en una programación más variada que nunca, que va desde programas de radio en directo hasta conciertos, actividades infantiles y propuestas gastronómicas".

La programación musical comenzará el viernes 17 de abril con la inauguración oficial de la mano de Molina DJ Animador y continuará con Just Flute y Fito Voltaje . El día 18 será más intenso con espectáculos infantiles como el circo para niños 'Cirklas' y Factoría de Trapos, los grupos musicales Son de Kalle, Los Bomberay, Moving On e Indiana Pop y, finalmente, el domingo 19 de abril asistirá nuevamente Factoría de Trapos, además del grupo Son de Cuba & CIA y la animación de Guateque Plan .

En cuanto a la gastronomía, entre las distintas gastronetas se podrán ver hamburgueserías como Los Parrilleros o La Carnívora, la taquería mexicana Ta'Kool, Miss Sushi de cocina asiática, Más que pizza, Artesanos del Chicharrón y finalmente los postres artesanales de La Tarta de la Madre de Cris. Todo esto se completa con el tradicional arroz solidario a beneficio de la Asociación Enredando , lo que refuerza el gran compromiso social del evento.

Además, como novedad, Market Fest contará en esta edición con una carpa de Cervezas Alhambra, donde se realizarán tirajes de cerveza y catas guiadas, acercando la cultura cervecera al público. El evento se completa con un mercadillo artesanal, con más de 20 puestos de moda flamenca y productos artesanos. Asimismo, a modo de acción especial por el quinto aniversario, un equipo de fotógrafos recorrerá el festival realizando fotografías a los asistentes y haciendo entrega de periódicos personalizados del quinto aniversario.