Mairena (Sevilla) activa el nuevo servicio de renovación de sus alcorques con una inversión de 410.000 euros

Servicio de renovación de alcorques en Mairena (Sevilla) - AYUNTAMIENTO DE MAIRENA

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 17 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) ha activado este jueves, 17 de septiembre, el nuevo servicio para la renovación de sus alcorques con una dotación de 410.000 euros, en aras de reparar "alcorques deteriorados, reponer árboles que se hayan perdido y mejorar la accesibilidad, el estado de las zonas verdes y la integración de estos espacios en el entorno urbano".

Así lo ha detallado el Gobierno local en un comunicado, misma vez que ha indicado que los los trabajos incluirán la reparación de los pavimentos que rodean los alcorques cuando las raíces hayan provocado roturas o desniveles, con el objetivo de recuperar el paso peatonal y mejorar la accesibilidad.

También contemplarán la ampliación de algunos alcorques cuando sea posible. Además, el servicio repondrá los árboles de los alcorques vacíos y reacondicionará zonas ajardinadas que hayan perdido su vegetación.

El servicio actuará sobre los distintos tipos de alcorques existentes en el municipio. Las actuaciones incluyen la reparación de alcorques afectados por el crecimiento de las raíces, la reposición de árboles en espacios vacíos y la renovación de alcorques lineales situados junto a vías y zonas ajardinadas. Los trabajos buscan además facilitar el mantenimiento posterior de estos espacios.

El alcalde del municipio, Antonio Conde, ha manifestado que esta actuación "permitirá seguir mejorando servicios esenciales y cotidianos de Mairena, con alcorques más cuidados, calles más accesibles y espacios públicos más cómodos para nuestros vecinos".

Esta actuación forma parte de Mairena Al Día, el plan con el que el Ayuntamiento invierte 11,3 millones de euros para modernizar seis grandes servicios esenciales del municipio.