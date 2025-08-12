Mairena (Sevilla) aumenta un 33,5% la inversión en el servicio municipal de apoyo a los estudiantes de tres años

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 12 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) incrementará un 33,5% la inversión destinada al servicio municipal de apoyo y refuerzo educativo al alumnado de tres años durante el curso 2025/2026, alcanzando los 169.705,29 euros frente a los 127.056,41 euros del curso anterior. Este aumento "refuerza el compromiso del gobierno local con la integración, la socialización y el bienestar de los escolares en su primer contacto con el entorno educativo".

Según ha informado el Consistorio en una nota de prensa, el servicio busca "facilitar una atención más personalizada al alumnado de los ocho colegios públicos del municipio, favoreciendo su adaptación a las dinámicas escolares e impulsando su desarrollo emocional y relacional". A su vez, apoya la labor del profesorado en tareas clave como la organización del aula, el diseño de actividades o la atención constante al alumnado.

La delegada de Compromiso Educativo, Blanca de Pablos, ha apuntado que "este aumento de inversión demuestra nuestro compromiso con la calidad educativa desde el primer momento. Apostamos por una atención individualizada que ayuda a los niños y niñas en una etapa decisiva de su desarrollo, y que al mismo tiempo alivia la carga del personal docente".

El servicio se desarrollará de lunes a viernes, en horario de 09,00 a 14,00 horas, durante los 180 días laborables del curso. Contará con un monitor por centro educativo, además de dos profesionales de refuerzo que actuarán en aquellos colegios que presenten mayores necesidades.

Finalmente, esta iniciativa no es aislada, sino que forma parte "del esfuerzo del Ayuntamiento por apoyar a las familias desde el inicio del proceso educativo, dentro de una estrategia más amplia orientada a mejorar la calidad de la enseñanza pública, fomentar la igualdad de oportunidades y construir una comunidad educativa sólida y cohesionada".