Mairena (Sevilla) licita la creación de 12 aparcamientos para bicicletas y patinetes con puntos de recarga eléctrica

Un módulo de aparcamiento de bicicletas y patinetes en Mairena del Aljarafe - AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DE ALJARAFE

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 6 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) ha sacado a licitación el suministro e instalación de una red de doce módulos de aparcamiento para bicicletas y patinetes, con una capacidad mínima de 20 plazas que dispondrá de puntos de recarga eléctrica.

El Gobierno municipal anuncia, desde un comunicado, que las instalaciones estarán equipadas de taquillas individuales, espacio para guardar el casco, iluminación LED y un sistema de cierre electrónico.

El acceso a las instalaciones será gestionado desde una aplicación móvil, que permitirá obtener información sobre la disponibilidad de plazas en tiempo real y efectuar reservas previa.

La actuación cuenta con un presupuesto base de licitación de 575.718 euros, IVA incluido, y las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 19 de julio inclusive.

La instalación de los aparcamientos forma parte del Plan de Actuación Integrado (PAI) 'Mairena Econectada', el cual está incluido en la iniciativa municipal 'Ayer Hoy Mairena' y cuenta en total con nueve millones de euros de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL), financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) de la Unión Europea y gestionada por el Ministerio de Hacienda.