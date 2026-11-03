Mairena (Sevilla) renovará el programa gratuito 'Natación escolar' para estudiantes del municipio

Niños en la piscina. - AYUNTAMIENTO DE MAIRENA

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 3 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) ha adjudicado el contrato para renovar el programa de 'Natación escolar', que enseña a nadar y a desenvolverse con seguridad en el agua a estudiantes del municipio.

Según ha informado el Gobierno local, la iniciativa, que cumple 30 años, beneficia principalmente al alumnado de tercer curso de Primaria y de Necesidades Educativas Especiales (NEE), y cuenta con una inversión de 75.000 euros al año, impuestos incluidos.

"Queremos que nuestros escolares aprendan a nadar, ganen autonomía y sepan cómo actuar en el agua ", ha destacado la delegada de Compromiso Educativo, Blanca de Pablos.

El consistorio desarrolla esta propuesta en el Centro Acuático Cavaleri durante el horario lectivo, y a lo largo del curso escolar. La actividad permite al alumnado aprender y practicar en el agua , y están integradas en el currículo de la asignatura de Educación Física.

Cada sesión de 'Natación escolar' dura una hora, con unos 40 minutos de actividad dentro del agua. Las jornadas educativas de primeros auxilios y salvamento acuático ocupan casi la totalidad del horario .