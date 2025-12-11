El Maratón de Sevilla mejora su recorrido para ganar en rapidez y disminuir su desnivel

La delegada municipal de Deportes, Carmen Tena, informa de las novedades de la próxima edición del Maratón de Sevilla. - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Zurich Maratón de Sevilla 2026 ha anunciado importantes mejoras para consolidar su recorrido como uno de los más rápidos del mundo y que incluso "lo hará más plano", con menos metros de desnivel que el anterior, para seguir consolidándose como "el más llano de Europa y, posiblemente, del mundo".

Estos cambios permitirán, además, que se puedan hacer "oleadas" en la salida para los corredores populares y "mantener los exitosos servicios de 'postmeta' y ropero", y no repercutirá en nuevos cortes de tráfico en la ciudad en los días previos. La principal novedad es que meta y salida ya no estarán en el mismo punto, informa el Consistorio en una nota de prensa.

El arco de salida se situará en la Avenida de María Luisa, a la altura del Casino de la Exposición y la estatua del Cid. Esta nueva ubicación permitirá que haya "diferentes oleadas de salida para cada cajón", para que todos los corredores puedan correr a su propio ritmo desde el primer metro y "evitar también aglomeraciones en otros puntos del recorrido".

La meta seguirá estando en el Paseo de Las Delicias, en la glorieta de Buenos Aires, y se mantendrán los servicios de guardarropas en la zona del Puerto y la 'postmeta' a tenor de la experiencia de pasadas ediciones.

Para los algo menos de 500 atletas de élite, este nuevo trazado también repercutirá en la disminución drástica de metros de desnivel positivo y terminar de allanar un recorrido que ya era prácticamente perfecto para rendir al máximo durante los 42.195 metros. Así, se mejora el desnivel de la prueba, ya que se sigue pasando por todos los escenarios monumentales como en años anteriores (Torre del Oro, Maestranza, Ronda Histórica, calles del centro) y se eliminan los dos pasos por el túnel subterráneo de la calle Arjona, "que eran las únicas cuestas a las que se enfrentaban los maratonianos".

Con este nuevo trazado, la ronda histórica cobra un mayor protagonismo, y se aumentará hasta en cuatro nuevos puntos de animación en el tramo Ronda de Capuchinos, Resolana o glorieta Duquesa de Alba.

RECORRIDO DEL MARATÓN

El recorrido, de 42.195 metros, tiene la salida en la Avenida de María Luisa, y transcurre posteriormente por Menéndez Pelayo, Recaredo, María Auxiliadora, Ronda de Capuchinos, Resolana, Torneo, Arjona, Las Delicias, puente de San Temo, República Argentina, Santa Fe, Virgen de la Oliva, Alfredo Kraus, Blas Infante, López de Gomara, Ronda de Triana, Virgen del Patrocinio, Inca Garcilaso, Francisco Montesinos y Camino de los Descubrimientos, en La Cartuja.

Desde el Puente de la Barqueta, los corredores tomarán por Concejal Alberto Jiménez Becerril, glorieta Olímpica y vuelta a Alberto Jiménez Becerril, José Díaz, Sánchez Pizjuán, Don Fadrique, Muñoz León, Ronda de Capuchinos, María Auxiliadora, José Laguillo, Juan Antonio Cavestany, Luis Montoto, Kansas City, Éfeso, ADA, Avenida de Andalucía, Cruz del Campo, Gran Plaza, Eduardo Dato, San Francisco Javier, Diego Martínez Barrios, Cardenal Bueno Monreal, Manuel Siurot, Guadaíra y La Palmera.

Posteriormente, la prueba discurrirá por Cardenal Bueno Monreal, La Borbolla, Isabel la Católica, Plaza de España, avenida de Portugal, La Borbolla, Juan de Mata Carriazo, José María Moreno Galván, Juan Antonio Cavestany, Gonzalo Bilbao, María Auxiliadora, ronda de Capuchinos, Muñoz León, Resolana, Puerta de La Barqueta, Calatrava, Alameda de Hércules, Trajano, Campana, O'Donnell, Velázquez, Tetuán, Plaza Nueva, avenida de la Constitución, Puerta de Jerez, San Fernando, Avenida de María Luisa y meta en el paseo de las Delicias.

El Zurich Maratón de Sevilla 2026 tendrá por primera vez en sus 41 años de historia un total de 17.000 participantes, 3.000 más que en 2025. En este sentido, la delegada de Deporte, María Tena, ha afirmado que "Sevilla es la ciudad mejor preparada del sur de Europa para albergar grandes eventos deportivos. El Maratón es una de las grandes citas del año en cuanto a afluencia de visitantes e impacto económico, por lo que trabajamos continuamente para mejorar aún más si cabe uno de los maratones más importantes del mundo".