María Herrera, nueva directora de la Oficina de la Maternidad del Ayuntamiento de Sevilla - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

María Herrera, sevillana de 44 años, abogada y doctora en Derecho Mercantil, será la nueva directora de la Oficina Municipal de Ayuda a la Maternidad, en sustitución de María Pastor, nueva senadora por designación autonómica.

Herrera ha sido delegada de Vox en Florida (EEUU), donde ha vivido casi dos décadas. Ha trabajado para la Organización de Naciones Unidas y ha sido vicepresidenta de la Asamblea Hispana del Partido Republicano en Miami, destaca la formación en un comunicado.

"Fiel defensora de la inmigración legal y activista contra el tráfico de seres humanos", atesora un "amplísimo" curriculo profesional y académico vinculada al derecho internacional y la asesoría política. Herrera cuenta con una dilatada trayectoria en medios de comunicación relacionada con los derechos constitucionales, del consumidor, protección de datos, nuevas tecnologías, seguridad nacional e inmigración. Cuenta con experiencia docente e investigadora en EEUU, México y España.

Pastor deja un "extraordinario legado" al frente de la Oficina de Maternidad, inédita en la estructura del Ayuntamiento de Sevilla, "destacando su compromiso con el apoyo a las mujeres embarazadas con la puesta en marcha del cheque-bebé, cuyas primeras ayudas comenzarán a entregarse en breve, así como el impulso de iniciativas orientadas a ofrecer información, acompañamiento y recursos durante la maternidad".

Desde Vox se considera que el trabajo desarrollado por la dirección de la Oficina ha contribuido a reforzar la atención a las mujeres que afrontan un embarazo, especialmente en situaciones de vulnerabilidad, "promoviendo medidas que favorecen la protección de la maternidad y el apoyo a la natalidad".

La formación manifiesta su reconocimiento a la labor realizada por María Pastor y reafirma su compromiso con políticas públicas que, según defiende Vox, "sitúen a la familia, la maternidad y la defensa de la vida entre las prioridades de la acción institucional".