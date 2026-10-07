María Martín y Margarita Betanzos, premiadas por la Pablo de Olavide por sus TFG y TFM sobre género e igualdad

Archivo - Vista aérea del campus de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla. - UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE - Archivo

SEVILLA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pablo de Olavide (UPO) ha celebrado este miércoles el acto de entrega de la octava edición de los Premios a Mejor Trabajo Fin de Grado (TFG) y Mejor Trabajo Fin de Máster (TFM) en Estudios de Género e Igualdad.

La delegada del Rector para la Igualdad de Género, Mónica Domínguez Serrano, acompañada de la profesora titular del Área de Teoría e Historia de la Educación de la Facultad de Ciencias Sociales de la UPO, Rocío Cárdenas Rodríguez, ha presidido la entrega de los diplomas a María Martín Dávida, en la categoría de TFG, y Margarita Betanzos Sotelo, en la categoría TFM, según ha concretado la institución académica en una nota.

En contexto, egresada del Doble Grado en Sociología y Trabajo Social, María Martín Dávida ha sido galardonada por su Trabajo Fin de Grado 'El sueño de vigilar, castigar (y silenciar) en el panóptico moderno. Tecnocapitalismo patriarcal y cibermisoginia como herramienta de control', tutorizado por la profesora contratada doctora del Departamento de Sociología Carmen Botias Morillas.

El jurado ha destacado que el trabajo aborda "una problemática de indudable relevancia y actualidad en los ámbitos académico, social y político", con un planteamiento "sólido y riguroso, con un nivel de calidad y profundidad acorde con los estándares propios de una investigación doctoral".

El acta también resalta la visibilización de las plataformas digitales "como espacios capaces de generar procesos de unificación afectiva bidireccionales", un aspecto que "abre interesantes líneas para futuras investigaciones". Según el jurado, "el análisis de estos procesos desde una perspectiva de género, puede contribuir a comprender mejor la cibermisoginia y sus mecanismos de reproducción, así como las relaciones entre tecnología, poder y desigualdad en las sociedades contemporáneas".

Por otro lado, Margarita Betanzos Sotelo, quien ha cursado en la UPO el Máster en Género e Igualdad, ha sido galardonada por su Trabajo Fin de Máster 'Prevención de la violencia sexual entre menores en el entorno educativo', tutorizado por Carmen Monreal Gimeno, profesora titular de Psicología Social de la UPO.

El jurado ha valorado el tema central del trabajo, "una problemática de gran relevancia social y académica", poniendo el foco en la necesidad de desarrollar estrategias eficaces de prevención dentro del ámbito educativo, a través de "un modelo de investigación estructurado, con unos resultados claros y coherentes".

Según el acta, sus conclusiones pueden servir de punto de partida para futuras investigaciones y para el diseño de estrategias de prevención e intervención en el sistema educativo, por lo que el estudio supone "una aportación real y relevante para la generación de conocimiento y para la promoción de entornos educativos más seguros y protectores de niños".

Por su parte, Domínguez ha valorado la investigación con enfoque de género. "Nos parece esencial incorporar la perspectiva de género en las investigaciones que se realizan en la universidad, ya que permite obtener una visión más completa y rigurosa de la realidad", ha apostillado.

Además, la delegada del Rector ha advertido que prescindir de esta perspectiva "puede invisibilizar diferencias y desigualdades relevantes y, por tanto, ofrecer una información parcial o incompleta sobre el fenómeno estudiado".

En concreto, estos galardones, concedidos por la Delegación del Rector para la Igualdad de Género a través de la Oficina para la Igualdad de la UPO, tienen como objetivo "promover el conocimiento que contribuya a la igualdad real entre mujeres y hombres y el reconocimiento de la diversidad sexual y de género en la construcción de una sociedad justa e igualitaria, que debe ser la temática abordada por los trabajos".

Para participar en esta convocatoria, las personas interesadas deben haber estado matriculadas en la UPO durante el curso anterior o haber presentado en ella su TFG o TFM, cuya valoración debe ser, al menos, de 'Sobresaliente'.

La Comisión de Evaluación se rige para la valoración de los trabajos por criterios como la incorporación del género como categoría de análisis; el interés científico, social y cultural del tema; el reconocimiento efectivo y visibilización de las mujeres; la contribución a la igualdad real entre mujeres y hombres; las masculinidades positivas; la libertad del colectivo Lgtbi+; la identidad y expresión de género y derechos de los colectivos Lgtbi+; la salud integral de las mujeres; y la originalidad en la temática y los métodos de análisis.

Los estudios galardonados, además de la certificación institucional de la concesión del reconocimiento, recibirán una dotación económica de 600 euros para el mejor TFG, y de 900 euros para el de TFM. Los trabajos premiados se publicarán en la página web de la Oficina para la Igualdad, previo consentimiento de la autora.