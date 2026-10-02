María del Valle Naranjo será la candidata del PP a la Alcaldía de Lebrija (Sevilla)

SEVILLA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Sevilla ha anunciado que María del Valle Naranjo será su candidata a la alcaldía de Lebrija en las próximas elecciones municipales, que se celebrarán en mayo del próximo año. Su designación responde a la apuesta del partido por un "proyecto renovado, con ilusión y con una profunda vinculación con la realidad y las necesidades del pueblo".

Naranjo asume este reto con el objetivo de seguir avanzando y contribuir a construir el municipio que merecen sus vecinos y vecinas, destaca la formación en un comunicado.

Para ello, "pone en valor su conocimiento de las necesidades de la localidad, adquirido a través del contacto diario con la ciudadanía, y una trayectoria basada en el trabajo constante y la vocación de servicio público".

El PP de Sevilla ha señalado que el proyecto que encabeza la candidata se asienta en una renovación "que sume y que permita seguir avanzando". La propuesta de los populares, común a todos los municipios, se basa en tres pilares: la escucha activa, el compromiso y el diálogo con todos los ciudadanos, sin exclusiones, para que las decisiones que se tomen respondan a lo que realmente necesitan los vecinos de cada localidad, en este caso los de Lebrija.

Por su parte, la candidata ha señalado que afronta esta responsabilidad con "muchísima ilusión" y con un "enorme respeto" hacia su pueblo. "Conozco Lebrija y sé lo que necesita. Vengo a trabajar cada día, a escuchar a todos los vecinos y a dialogar con todos para seguir avanzando y hacer de Lebrija un municipio mejor y con mayor proyección presente y futura".

Naranjo que es licenciada en Derecho, y que es actualmente procuradora de los tribunales, inicia una nueva etapa con vocación de servicio público y el compromiso de poner su experiencia y conocimiento al servicio de Lebrija. Con esta candidatura, el Partido Popular apuesta por un "equipo renovado y comprometido, dispuesto a trabajar por el presente y el futuro del municipio con cercanía, responsabilidad y ganas de servir a los vecinos".