'Maroon 5' actuará por primera vez en Sevilla en el marco del Icónica Fest con un concierto el 9 de julio

Grupo pop 'Maroon 5' - ICÓNCIA SANTALUCIA SEVILA FEST

SEVILLA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La banda de estilo pop 'Maroon 5' actuará en 2026 por primera vez en Sevilla el próximo 9 de julio, en el marco del Icónica Santalucía Sevilla Fest. Así lo ha anunciado este viernes, el festival, a la par que ha asegurado que el espectáculo que tendrá lugar en la Plaza de España podrá convertirse en "uno de los grandes hitos musicales del año en Andalucía".

Sencillos como 'This Love', 'She Will Be Loved' o 'Moves Like Jagger' hasta los superéxitos más recientes como 'Sugar', 'Girls Like You' o 'Memories', distinguen a la banda como una de "las formaciones más influyentes del pop internacional".

El grupo, liderado por Adam Levine, llega a Icónica Santalucía Sevilla Fest en plena forma artística tras el lanzamiento de su último álbum, 'Love Is Like'. Cabe enmarcar que Billboard los nombró en 2025 la mejor banda del siglo XXI, "subrayando su impacto global y su capacidad para seguir generando éxitos dos décadas después de su debut".

La banda se suman al cartel compuesto por Aitana (4 y 5 de junio), Viva Suecia (7 de junio), Pablo Alborán (12 de junio), Los Delinqüentes (14 de junio), Kany García (17 de junio), Raphael (18 de junio), Isabel Pantoja & Il Divo (27 de junio), Dani Fernández (28 de junio), Lenny Kravitz (1 de julio), Marilyn Manson (6 de julio), Moby (7 de julio), Jamiroquai (16 de julio), Sting (18 de julio) y La Plazuela y Califato 3/4 (21 de julio).

Las entradas para 'Maroon 5' estarán disponibles a partir del próximo 16 de diciembre a las 10,00 horas en la web oficial del Icónica Santalucía Sevilla Fest.