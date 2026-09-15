Marta Sanz, Elvira Navarro y Sara Mesa protagonizan la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión de Sevilla

El alcalde de Sevilla saluda a una de las libreras de la Feria del Libro en una foto de archivo - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura, ha comunicado este martes que la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión de Sevilla, que se celebrará del 25 de septiembre al 18 de octubre en la Plaza de San Francisco, "da un paso adelante" en su 49 edición con una programación paralela que "amplía y enriquece" la experiencia de quienes cada otoño se acercan a este espacio en busca de libros, historias y hallazgos. Marta Sanz, Elvira Navarro y Sara Mesa serán protagonistas en esta cita literaria y el cartel ha sido obra del ilustrador sevillano Miguel Brieva.

Bajo el lema 'Libros antiguos, nuevas historias', la feria suma a su tradicional oferta de expositores de librerías de viejo de todo el país, un programa cultural plural, diverso y pensado para públicos de todas las edades, que contará con la participación de algunos de los nombres más destacados de la literatura española. Durante más de tres semanas combinará debate literario, encuentros con escritores, visitas guiadas, talleres y actividades para niños y jóvenes, además de propuestas especiales vinculadas a la vida cultural de la ciudad, destaca el Consistorio en una nota de prensa.

Una programación que responde a la voluntad de la Asociación Amigos del Libro Antiguo de "dar un salto cualitativo en la oferta cultural de la Feria, acercarla a nuevos públicos y reivindicar el libro antiguo y de ocasión como un objeto cultural vivo", asegura su director José Manuel Quesada. Como ha afirmado la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, "uno de los principales ejes de esta nueva programación será el ciclo de mesas redondas, que reunirá en la Sala Logia del Ayuntamiento de Sevilla a destacados nombres de la literatura y el periodismo para conversar sobre la relación que mantenemos con los libros, la vigencia de los clásicos y las nuevas formas de leer".

El ciclo, que se celebrará los martes a las 19 horas, arrancará el 29 de septiembre con 'Memorias invisibles. ¿Cuál es el valor de un libro?', un encuentro en el que Marta Sanz hablará de los libros como objetos de culto, de las lecturas heredadas y de aquellos ejemplares que terminan formando parte de nuestra memoria personal. A la autora de 'La lección de anatomía', 'Clavícula' o 'Pequeñas mujeres rojas', que ha recibido entre otros el Premio Herralde de Novela, el XI Premio Vargas Llosa de relatos y el Premio Cálamo, le acompañará la periodista Patricia Godino.

La segunda mesa, que tendrá lugar el 6 de octubre bajo el título '¿Ya está todo escrito?', reunirá a las escritoras Elvira Navarro, una de las voces más relevantes de la literatura contemporánea ('La ciudad en invierno', 'La trabajadora', 'La isla de los conejos', 'La sangre está cayendo al patio') y Sara Mesa ('Cicatriz' y 'Cara de pan'), una de las novelistas contemporáneas más influyentes y premiadas del panorama literario en España, con el periodista Paco Camero como moderador.

El ciclo se completará el día 13 de octubre con 'Viejóvenes lectores', una conversación protagonizada por la poeta Rosa Berbel, la prescriptora literaria Candela Ferreira y el escritor Pepe Pérez Muelas, moderada por el periodista Gonzalo Gragera, y que pondrá el foco en los jóvenes lectores, sus gustos y sus influencias, demostrando que la relación con los libros de otras épocas no entiende de edades.

A la visita de estos escritores se suma la participación como pregonero de uno de los grandes nombres de la literatura universal, como es el escritor colombiano Héctor Abad Faciolince --jueves 24 de septiembre a las 20 horas--. Considerado una de las voces fundamentales de la literatura iberoamericana contemporánea, abrirá el telón de la 49 Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, con el tradicional pregón que acoge el Círculo Mercantil de Sevilla.

VISITAS GUIADAS POR EL RECINTO

Por primera vez se realizarán visitas guiadas por el propio recinto de la Feria, concebidas como una forma diferente de recorrer sus casetas y descubrir las particularidades de las librerías participantes, las historias de sus libreros y algunas de las joyas que pueden encontrarse entre sus fondos: desde ediciones únicas y ejemplares antiguos hasta curiosidades y libros especialmente asequibles.

La escritora y periodista Eva Díaz Pérez será la encargada de inaugurar este programa de visitas el 28 de septiembre, a las 18,00 horas, mientras que Andrés González Barba, escritor y periodista,lo hará el 5 de octubre. Para participar en estas visitas será necesaria inscripción previa, cuya información estará disponible en la web y en las redes de la Feria del Libro.

Este año, la feria contará con un total de 23 expositores, 21 de librerías de todo el país y dos de instituciones (Ayuntamiento de Sevilla y Diputación de Sevilla).

DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

En torno a la recuperación del patrimonio bibliográfico, la Asociación de Amigos del Libro Antiguo publicará una obra que, como viene haciendo en los últimos años, trata de recuperar una singular historia de la bibliofilia sevillana.

En este caso, se trata de Relación de una travesura acaecida en Sevilla, de Lorenzo de Miranda (pseudónimo de Luis Montoto), cuya reedición constituye una valiosa aportación para los estudios sobre la historia del libro y la bibliofilia en España, al tiempo que rescata una divertida anécdota protagonizada por dos de los grandes coleccionistas sevillanos del siglo XIX.

Asimismo, la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión propone acercarse a algunos de los espacios e instituciones que conservan la memoria escrita de la ciudad como es el caso de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, que celebra del 6 al 8 de octubre en su sede (Casa de los Pinelos, Calle Abades, 14) las II Jornadas del Libro Antiguo, completando de esta forma la programación de la feria.

'CUIDAR LO VIEJO: RECUPERAR EL VALOR DE LO ARTESANAL'

Con la premisa de que un libro antiguo "también es papel, tinta, tipografía, encuadernación y oficio", la feria incorpora este año una programación de talleres que reivindica el valor de lo hecho a mano y de las profesiones vinculadas al mundo del libro bajo el concepto 'Cuidar lo viejo'.

Entre las propuestas destaca el taller de impresión artesanal de Tiporium, en el que los participantes podrán conocer las herramientas y procedimientos de una imprenta tradicional, experimentar con diferentes tipografías y tintas y crear su propio marcapáginas.

La actividadse desarrollará el jueves 1 de octubre (18 horas) y el viernes 16 de octubre (18 horas) para público adulto y familiar, respectivamente, en la Casa de la Provincia (Plaza del Triunfo, 1). Asimismo, la programación incorpora también talleres de lettering y caligrafía, de la mano de Sonia de @quilustraletras, con sesiones diferenciadas para adultos y público infantil y juvenil.

La Feria del Libro ha diseñado propuestas específicamente dirigidas al público infantil y familiar. La actividad 'Cazadores de tesoros', a cargo de las actrices Irene Pozo y Esperanza Merino, invitará el sábado 26 de septiembre a las 12 horas a los niños a descubrir las joyas escondidas en la Feria y el increíble universo que esconden los libros antiguos.

A esta propuesta se suma 'Cuentos de ayer, de hoy y para siempre', sesiones de narración oral protagonizadas por Carloco, que recuperarán el placer de escuchar historias y acercarán la literatura a los más pequeños desde la imaginación y la palabra compartida. Los cuentacuentos tendrán lugar los domingos 27 de septiembre, 4 y 18 de octubre a las 12 horas.