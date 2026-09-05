Más de 1.000 intervenciones de limpieza en los exteriores de los colegios sevillanos para el inicio de las clases

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en una de las intervenciones de limpieza de Lipasam en el exterior de un colegio sevillano. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la empresa municipal de limpieza Lipasam, está realizando más de 1.000 actuaciones (1.055) en los exteriores de los centros educativos de la ciudad antes del inicio de las clases del curso 2026/ 27.

En una nota de prensa, la empresa municipal de limpieza ha explicado que las actuaciones que se están llevando a cabo consisten en desbroces, retirada de pintadas y cartelería, limpieza del mobiliario urbano (papeleras y contenedores) que se encuentra cerca de las puertas de acceso y zonas aledañas, así como la limpieza de todas las entradas a los centros con agua a presión (baldeos) y barridos.

Los trabajos se están realizando en las zonas de acceso y alrededores de los centros educativos de todos los niveles, es decir, infantil, primaria, secundaria, FP y también en academias de enseñanza privada.

La empresa municipal ha recordado que el principal objetivo de estas actuaciones integrales de limpieza es que todos los centros educativos de Sevilla tengan sus entornos 'a punto' para el inicio del nuevo curso escolar.

En esta misma línea, dentro de estas actuaciones integrales de limpieza en los exteriores de los centros educativos, también se ha llevado a cabo la reparación del mobiliario urbano, papeleras y contenedores, ubicado en las cercanías de las puertas de acceso y zonas aledañas para que todo esté listo en la vuelta a la rutina.