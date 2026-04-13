Más de 120 ponentes de 18 países participan desde este martes en Sevilla en la segunda edición de New Space & Solutions

El Ayuntamiento es uno de los colaboradores clave de este cita empresarial. - NEW SPACE & SOLUTIONS

SEVILLA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Sevilla refuerza su posicionamiento como uno de los principales hubs tecnológicos del sur de Europa con el inicio este martes de la segunda edición de New Space & Solutions. El crecimiento experimentado en los últimos años, impulsado por hitos estratégicos como la elección de la ciudad como sede de la Agencia Espacial Española y la implantación de iniciativas como ESA-BIC Andalusia, entre otros proyectos, refleja el papel cada vez "más relevante" de Sevilla en el desarrollo del sector aeroespacial, con el respaldo decidido del Ayuntamiento de la ciudad.

En este contexto, New Space & Solutions llega con una agenda que reunirá a más de 120 ponentes de 18 países y a representantes de más de 100 entidades del ecosistema espacial global, tal como ha informado la organización en una nota. Entre ellos, destacan las principales agencias espaciales internacionales como la NASA, la Agencia Espacial Europea, la Agencia Espacial Española y la JAXA, además de la Agencia Espacial Brasileña, la Agencia Espacial de Suecia, la Bahrain Space Agency y la Asociación Chilena del Espacio, consolidando el carácter internacional de la cita.

Junto a ellas, participarán instituciones, empresas, universidades y centros de investigación de referencia como Axiom Space, DLR, HisdeSat, Hispasat, Comisión Europea, Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Xunta de Galicia, Ametic, Clúster Empresarial Andalucía Aerospace, Clúster Aeroespacial de Canarias, Mission ShakthiSAT, Austrian Space Forum, Espai Aero, Ejército del Aire y del Espacio, Sevilla TechPark, Alter, Telespazio, Capitale Europea dello Spazio, CVA-Community of Ariane Cities, Aytana, Amazon, Airbus, Oesia, Maxwell, CTA (Corporación Tecnológica de Andalucía), Cotesa, ESA-BIC Andalusia, Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), Hisperion, Euroavia, Surtam, Universidad de Sevilla, Universidad de Huelva, Universidad de Córdoba, Universidad de Almería, Universidad de Granada, Universidad de Jaén, Universidad de Cádiz, Universidade de Coimbra, Universidad Loyola, Universidad CEU Fernando III, AstroEmociones, Orbital Bridge, OBA Space, Olma Space, Titan Space Industries, Coheteros, Albor Space, Iceye, Comet Aerospace, Aeroport Castelló, Emxys, Green Moon Project, Ellas Vuelan Alto, Space Academy Camp, Genius Gifted y El Observatorio.

New Space & Solutions 2026 abordará además algunas de las grandes preguntas que marcan el desarrollo del sector espacial y su impacto en la sociedad: ¿En qué ayuda el espacio en el día a día? ¿Por qué se invierte cada vez más en infraestructuras espaciales? ¿En qué proyectos y soluciones están trabajando empresas, universidades e instituciones? ¿Cómo contribuirá el espacio a avanzar en ámbitos como la salud, las emergencias, la sostenibilidad o la conectividad? Estas cuestiones centrarán los debates y contenidos del encuentro.

Uno de los momentos más esperados tendrá lugar durante la jornada inaugural, con una conexión en directo con la Estación Espacial Internacional, que orbita a unos 400 kilómetros de la Tierra. En esta conversación participarán astronautas en activo, entre ellas la comandante Jessica Meir y la astronauta francesa Sophie Adenot, quienes compartirán su experiencia en microgravedad, así como los retos y avances de la investigación espacial.

La sesión incluirá además la participación de representantes institucionales andaluces y un momento especialmente inspirador con la intervención de Daniel Castro, joven sevillano de 14 años estudiante de la Universidad Pablo de Olavide, y Alejandra Estévez, estudiante de 17 años del Colegio Marista San Fernando de Sevilla, que tendrán la oportunidad de formular preguntas en directo a las astronautas.

New Space & Solutions cuenta con un "sólido" respaldo institucional, con un papel destacado del Ayuntamiento de Sevilla. La apertura del bloque institucional durante la jornada inaugural correrá a cargo del alcalde, José Luis Sanz, quien dará la bienvenida a los asistentes, acompañado por Álvaro Pimentel, segundo teniente de alcalde y delegado de Cartuja, Parques Innovadores, Empleo, Economía, Comercio y Consumo. Durante la sesión inaugural estarán acompañados por Teresa Riesgo, secretaria general de Innovación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades; Juan Carlos Cortés, director de la Agencia Espacial Española; Ana María Molina, consejera delegada de Hisdesat; y Miguel Belló, comisionado de la Estrategia Aeroespacial Canaria, junto a representantes de la Junta de Andalucía.

Durante esta jornada inaugural también se rendirá tributo a Ricardo Medina, fundador de Medina Media, empresa organizadora de New Space & Solutions y otros eventos como el 5G Forum y la 4K HDR Summit. El Ayuntamiento protagonizará además distintos espacios de debate, entre ellos el panel 'Sevilla y Roma en la Comunidad de Ciudades Ariane: impulsando la economía local a través del sector espacial', donde se analizará el papel de ambas ciudades como motores del desarrollo del sector.

El evento contará con la participación de figuras clave del sector como Michael López-Alegría, astronauta jefe de Axiom Space, y Pedro Duque, astronauta español y presidente de Hispasat, quien abordará los grandes retos del sector espacial, con especial atención al posicionamiento de Europa en la nueva economía del espacio frente a potencias como Estados Unidos y China. Por su parte, el director de la Agencia Espacial Española, Juan Carlos Cortés, tendrá un papel destacado durante la jornada inaugural y protagonizará una entrevista en la que analizará el contexto global del sector, marcado por el impulso de la economía espacial, el Consejo Ministerial de la ESA (CM25) y el avance de programas como Artemis II.

Uno de los ejes principales de esta edición será el impulso del talento joven y el papel estratégico de las universidades en el desarrollo del sector espacial, con la participación de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía. Las universidades se consolidan como piezas clave del ecosistema, no sólo como generadoras de conocimiento, sino como formadoras de perfiles altamente cualificados. En este sentido, estarán presentes las universidades de todas las provincias andaluzas, junto a instituciones nacionales e internacionales, con una participación destacada de la Universidad Pablo de Olavide, además de la Universitat Politècnica de València.

La colaboración entre universidad y empresa será uno de los pilares del encuentro, reforzando la conexión entre formación, investigación y empleabilidad en un sector en plena expansión. New Space & Solutions 2026 abordará las principales tendencias y desafíos del sector, entre ellos la Constelación Atlántica, la Estrategia Nacional del Espacio, la diplomacia espacial, la sostenibilidad, las emergencias, la seguridad y la defensa, así como el desarrollo de la nueva economía espacial y las políticas de compra pública de innovación.

El evento pondrá también el foco en el fomento de vocaciones STEM y en el papel de los astronautas como referentes para las nuevas generaciones, reforzando el diálogo entre administración pública, universidades y empresas. Además, New Space & Solutions volverá a reafirmar su compromiso con la igualdad y la visibilidad del talento femenino, con la participación de más de 40 mujeres en paneles y un bloque específico dedicado al liderazgo femenino en el sector.