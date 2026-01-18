Más de 120 trajes y "un gran nivel de acrobacias" en 'Kurios', el nuevo espectáculo del Circo del Sol en Sevilla

Trabajadores del Circo de Sol en el backstage. - Eduardo Briones - Europa Press

SEVILLA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cirque du Soleil ha aterrizado en el recinto del Charco de la Pava de Sevilla con su nueva producción, 'Kurios, Gabinete de Curiosidades'. Se trata del espectáculo número 35 de la compañía desde su fundación en 1984, una propuesta "única" que destaca por su "alto nivel de acrobacias" y para la que se han diseñado y elaborado más de 120 trajes.

Así lo han explicado en una entrevista concedida a Europa Press la directora y jefa de vestuario del espectáculo, Mar González, y el intérprete de Mr. Micromosmos y artista del número Acro Net, Mathieu Hubener. Ambos han destacado que esta obra se sitúa en un pasado alternativo de carácter fantástico y familiar, invitando al público a sumergirse en un universo lleno de imaginación y sorpresas.

La obra gira en torno a un Científico que descubre la existencia de maravillas ocultas bajo la superficie de la realidad y que está convencido de que, dentro de su gabinete de curiosidades, se esconde un mundo desconocido donde conviven ideas extravagantes y sueños ambiciosos. La llegada de un grupo de personajes místicos a su improvisado universo mecánico altera por completo su entorno y da vida a sus curiosidades, desencadenando el desarrollo del relato.

En este sentido, González ha señalado que la obra es "un sueño maximalista" que combina elementos muy cercanos al circo tradicional con otros vanguardistas. Se trata, según ha explicado, de "un universo muy particular en el que la música invita a dejarse llevar hacia un mundo diferente, a olvidarse de todo, reír y dejarse maravillar por estos desafíos ligados a la ciencia".

Ambos se han mostrado muy satisfechos por realizar este estreno en la capital hispalense, destacando su clima, su gastronomía y sus tradiciones. Asimismo, han subrayado el "calor y la energía" del público español frente al de otros países, especialmente en la manera en que "los espectadores aplauden, valoran el espectáculo, hacen ruido y demuestran su cariño de forma muy expresiva". "Siempre es bueno contar con una audiencia tan entregada como la de España, porque te transmite energía para estar sobre el escenario".

MÁ DE 120 TRAJES Y 8.000 PIEZAS

En relación con el vestuario, la responsable de vestuario ha explicado que las indumentarias, diseñadas por el francés Philippe Guillotel, se conciben en tres dimensiones, por lo que "son mucho más que simples prendas". En total, el espectáculo cuenta con 120 trajes y más de 8.000 piezas de vestuario, cuyo traslado requiere dos camiones, y para cuyo montaje suelen necesitar "tres días y medio".

Asimismo, ha detallado que el vestuario presenta numerosas influencias de finales del siglo XIX, combinadas con la estética 'steampunk', al tiempo que ha destacado el uso de "una paleta de colores cobrizos", que da lugar a un conjunto "muy preciosista". Según ha señalado, a través del vestuario se cuenta una historia que transporta al espectador a "un mundo mágico, donde todo comienza de forma normal y, poco a poco, se despliega un universo cada vez más disparatado". Un recorrido que, en sus palabras, permite al público "volver a sentirse como un niño al contemplar un espectáculo en el que las leyes de la física no existen".

Además, ha añadido que para esta obra el vestuario debe ser "muy práctico, además de visualmente sugerente, ya que es fundamental que resulte cómodo para los artistas". En este sentido, ha explicado que se trabaja estrechamente con ellos para "garantizar la comodidad, que todo encaje a la perfección y que la indumentaria facilite la ejecución de las acrobacias, sin convertirse en un impedimento".

Igualmente, Gónzalez ha subrayado que cada vez que una prenda es utilizada por un artista se lava, se arregla y se coloca en el camerino, donde se ayuda a la persona a vestirse. "Es un trabajo diario", ha señalado, precisando que normalmente cada artista dispone de dos trajes, es decir, dos versiones de cada uno de sus vestuarios: "siempre intentamos tenerlo todo perfectamente preparado para minimizar el estrés de última hora y garantizar la seguridad". Para llevar a cabo esta labor, el equipo de vestuario cuenta con personal que "llega a las 8.00 horas y termina a la 1.00 de la madrugada".

UN VESTUARIO CON UNA GRAN COMPLEJIDAD TÉCNICA

Además, la producción incorpora vestimentas de gran complejidad técnica, como la del personaje de Mr. Micromosmos, cuyo traje pesa nueve kilos y cuyo tren supera los 19 metros de longitud. Para su confección, se invirtieron más de 250 horas en la elaboración de la barriga. Otro ejemplo destacado es el traje del Hombre Acordeón, cuyo técnico de vestuario tuvo que pasar una semana entera trabajando en su interior.

En este sentido, González ha revelado que el vestuario al que guarda un cariño especial es el diseñado para el número de Acro Net, en el que los artistas representan peces que saltan sobre una red y cuyas indumentarias reflejan "de forma muy fiel la personalidad de los intérpretes y del propio acto".

Al respecto, ha explicado que el proceso de creación de estas piezas comienza "simplemente con un rollo de licra blanca", que posteriormente, en Montreal, se imprime y se sublima de manera personalizada, teniendo en cuenta las medidas de cada artista, así como su tono de piel y los matices cromáticos --verdes o azules-- de cada personaje. De este modo, ha detallado que cada vestimenta "se adapta específicamente a cada uno de los artistas".

Por su parte, el acróbata Mathieu Hubener, intérprete de Mr. Micromosmos, líder del grupo y encarnación del progreso tecnológico, ha destacado que cada uno de los personajes del espectáculo es "muy único" y que la obra está poblada de figuras "muy extrañas". Hubener ha valorado que el espectáculo de Cirque du Soleil presenta "un gran nivel de acrobacias", al tiempo que ha subrayado que la transición entre los distintos números "tiene la duración adecuada, de modo que el siguiente acto siempre resulta mejor que el anterior".

En cuanto al proceso creativo de las acrobacias en las que ha participado, el artista ha explicado que el equipo directivo tardó casi dos años en desarrollar el espectáculo antes de convocar a los intérpretes y al equipo técnico para iniciar la fase de creación. Durante ese periodo se definieron las historias, la música y las escenas que conforman el espectáculo.

Posteriormente, al incorporar las acrobacias y dar forma definitiva a la obra, ha señalado que se probaron numerosas ideas: "algunas funcionaban muy bien a nivel visual y otras resultaron demasiado complicadas, por lo que se descartaron". En este sentido, ha subrayado que el proceso consiste en "probar mucho y decidir qué se mantiene y qué no". Para el artista, 'Kurios' "ha sido uno de los mejores momentos de mi vida a nivel creativo".

"TODO ESTÁ EN MOVIMIENTO"

A nivel acrobático, ha explicado que el espectáculo "cuenta con una gran carga mecánica, porque todo está en movimiento, con numerosos motores y una escena diseñada para centrar la atención en el artista". Según ha detallado, en el espectáculo "no se utilizan en exceso los efectos especiales, aunque sí hay motores para mover brazos y otros elementos, con el objetivo de que el foco esté siempre en lo que hace el artista".

En este contexto, Hubener también ha destacado el número de Acro Net, en el que los acróbatas alcanzan hasta 14 metros de altura al impulsarse sobre un trampolín, un aparato del que "solo existe uno en el mundo". Se trata de un número en el que, según ha explicado, "hay peces llenos de humanidad y otros más agresivos, por ello es necesario proyectarlo e imaginarlo".

Para este número, lo más importante es "la sincronización y la confianza en el equipo", ha señalado, subrayando que "cuando se incorporan nuevos integrantes todos cuentan con un alto nivel acrobático y experiencia previa, pero no están acostumbrados a trabajar la sincronización, que es precisamente el aspecto en el que más deben insistir durante los ensayos".