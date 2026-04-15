Más de 150 estudiantes con necesidades especiales participan en Mairena (Sevilla) en actividades de terapia con animales

Juegos y actividades de terapia con caballos y perros destinadas a estudiantes con necesidades especiales, en el programa Aula Vitaminas, desarrolladas en Mairena. - AYTO.DE MAIRENA

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 15 (EUROPA PRESS)

Hasta 160 estudiantes con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) y de aulas específicas de 30 centros (24 colegios y seis institutos de Secundaria) de distintos municipios de Sevilla han participado este martes en una jornada de convivencia y aprendizaje en el Parque Central de Mairena del Aljarafe, dentro de la cuarta edición de 'Aulas Vitaminas'.

El programa ha incluido talleres, juegos, pruebas y actividades adaptadas, como terapia con caballos y perros, educación vial, unidades aéreas y enseñanza sanitaria, detalla el Consistorio de Mairena en una nota de prensa.

Tal y como ha manifestado la delegada de Compromiso Educativo, Blanca de Pablos, el objetivo es "unir fuerzas para dar visibilidad y generar empatía y conciencia alrededor de estos alumnos con necesidades específicas para normalizar su realidad", además de acercarles a los profesionales de seguridad y emergencias como personas cercanas en las que confiar.

En la jornada han colaborado más de 350 personas voluntarias de 30 entidades, entre ellas Atesvan, Teavial, Fundación MAS, Club Deportivo Ecuestre El Laminillo, Equitea, Aspanri-Down ATAM, alumnado en prácticas de Pedagogía del programa Agente Tutor, alumnado de FP Básica de Cocina del IES Atenea, alumnado Tseas de Ergos y del IES Juan de Mairena, Tranvías de Sevilla-ALSA, Ambulancias Tenorio, Marcaje Lapa, unidades de Agente Tutor de distintos municipios y la Unidad de Policía Aérea de Mairena.

También han participado policías locales de Coria del Río, Burgos, Algeciras, Bollullos de la Mitación, Sanlúcar la Mayor, Mairena del Aljarafe, Sevilla, Villanueva de Córdoba, Priego de Córdoba, Santiponce y Bormujos, junto a Protección Civil, personal sanitario y el Consorcio Provincial de Bomberos.

Más concretamente, el encuentro ha reunido a alumnado de los CEIP Juan Mendoza (Almensilla), CEIP Talhara (Benacazón), IES Los Álamos, CEIP Padre Manjón, IES Juan Ciudad Duarte y CEIP Santo Domingo de Silos (Bormujos); colegios Raimundo Lulio y Juan Rodríguez Berrocal (Camas), CEIP Luis Cernuda (Castilleja de la Cuesta), centros Maestro Manuel Gómez y Vicente Neria Serrano, IES Caura e IES San José (Coria del Río), y CEIP Antonio Machado, IES Alcaria y CEIP San Sebastián (La Puebla del Río).

Asimismo, han formado parte de la iniciativa el CEIP Francisco Giner de los Ríos, IES Hipatia, CEIP Malala, CEIP Los Rosales, IES Atenea, CEIP Miguel Hernández y CEIP El Olivo (Mairena del Aljarafe); el colegio Vicente Aleixandre (Palomares del Río), el CEIP José Payán Garrido e IES Mateo Alemán (San Juan de Aznalfarache), los colegios La Paz y San Eustaquio (Sanlúcar la Mayor), el CEIP José María del Campo (Sevilla) y el CEIP Florentina Bou (Isla Mayor).