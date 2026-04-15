Cuatro compañías andaluzas participarán en la programación del festival Dansa València

Archivo - Imagen de archivo del festival Dansa València. - REMITIDA CONSELLERIA CULTURA - Archivo

SEVILLA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cuatro compañías andaluzas participarán el próximo mes de abril en Dansa València, uno de los principales festivales de danza de ámbito nacional. Esta presencia se enmarca en una línea de colaboración entre la dirección del certamen y la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales de la Consejería de Cultura y Deporte.

Así lo ha comunicado la Junta de Andalucía en una nota, donde ha detallado que el encuentro comenzó el pasado sábado y reúne a compañías y programadores nacionales e internacionales hasta el 19 de abril.

Entre las acciones previstas destaca la participación de la compañía La Imbuición, que presentará su pieza 'Somos Oro' en la sesión profesional 'Nice to Meet You. Works in Progress'.

La compañía sevillana, fundada en 2024 por Alejandra Ruiz de Alda y Raquel Lao, aborda cuestiones vinculadas a la juventud, la feminidad y sus implicaciones sociales y corporales desde una perspectiva multidisciplinar en esta creación que se podrá ver el día 17.

Otra de las apuestas por la creación andaluza es 'La nueva bestia', de la coreógrafa y creadora Laura Morales. Programada en el Port de Catarroja, la obra creada como site specific será la antesala del proyecto escénico 'Ser pastora' que se estrenará en el Teatro Central de Sevilla en mayo.

Además, el Gobierno andaluz ha señalado que la presencia andaluza incluye también la puesta en escena de los espectáculos 'Magnificat', de María Moreno, y 'Calentamiento', de Rocío Molina, que se verán respectivamente en el Teatre el Musical y en Teatre Principal los días 16 y 17 de abril.

Molina llega a Valencia tras su reciente paso por el Teatro Central de Sevilla, con todas las localidades agotadas para esta misma propuesta. La exhibición se completa con la presencia en el mercado profesional del Instituto Andaluz de las Artes Escénicas y la Música, que presentará las líneas estratégicas del plan de acciones de difusión de la danza en Andalucía en un encuentro con agentes del sector.

Según ha explicado, esta acción busca favorecer el intercambio de conocimiento y generar nuevas oportunidades de colaboración y promoción del sector. La presencia de las compañías andaluzas responde a una colaboración institucional que permite el intercambio de información y la promoción recíproca de artistas entre las comunidades participantes.

Además, se favorece la colaboración profesional y creativa que viene a completar actividades como la formación especializada, el programa de residencias o los intercambios internacionales.