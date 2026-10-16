Más de 170 profesores de la Universidad de Sevilla, dentro del 2% de los mejores científicos según Stanford

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SEVILLA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ranking World's Top 2% Scientists List, que elabora cada año la Universidad de Stanford (EEUU), ha incluido a un total de 173 profesores e investigadores adscritos por convenios o con plazas vinculadas a la Universidad de Sevilla. El resultado supone un crecimiento del 5% frente a la edición anterior, en la que la US tenía 164 representantes. Con su aparición en este ranking, los investigadores de la US mencionados se colocan entre los profesionales con mayor impacto científico en la escena internacional.

En concreto, la US cuenta con 135 investigadores en la lista de impacto anual (Single List - LS), 14 de los cuales proceden de los centros de investigación mixtos en los que participa la US, y con 115 en la lista de impacto de la carrera, de los que 15 proceden de centros de investigación con participación de la US, detalla en una nota de prensa.

Los docentes e investigadores de la US seleccionados en el ranking trabajan en 16 de las 20 áreas científicas analizadas en el ranking y en 51 de las 174 subáreas de investigación. Estos datos ponen de manifiesto el alto nivel de la investigación y la multidisciplinariedad de la US en su conjunto.

Las áreas científicas con más investigadores US seleccionados por el ranking son 'Engineering', con 27 investigadores destacados; 'Clinical Medicine', con 22 investigadores, y 'Chemistry', con 18 investigadores. En la lista de impacto anual el impacto abarca a un mayor número de áreas y subáreas.

En el ranking global en la lista por el impacto de la carrera, las cinco primeras posiciones con afiliación correspondiente a la Universidad de Sevilla las mantienen los profesores Manuel Romero Gómez, catedrático de Universidad (con plaza vinculada al IBIS-US) del Departamento de Medicina; Andrés Aguilera López, catedrático de universidad del Departamento de Genética; Alfonso M. Gañán Calvo, catedrático de universidad del Departamento de Ingeniería Aeroespacial y Mecánica de Fluidos; Miguel López Lázaro, profesor titular del Departamento de Farmacología; y Adán Cabello Quintero; catedrático de Universidad del Departamento de Física Aplicada II.

En el caso del ranking global en la lista de impacto anual, el profesor mejor posicionado de la US es Francisco Liñán Alcalde, catedrático del Departamento de Economía Aplicada I; seguido de Manuel Romero Gómez, Alexandre Seuret (Programa ATRAE) del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática; Anabel Moriña Díez, catedrática del Departamento de Didáctica y Organización; y José Manuel Valverde, catedrático del Departamento de Electrónica y Electromagnetismo.

Además, entre los investigadores destacados en ambas listas se encuentran Pedro Jordano Barbudo y Montserrat Vilà Planella, con afiliación en la lista a la Estación Biológica de Doñana y que desarrollan su actividad de docencia como profesores asociados en el Departamento de Biología Vegetal y Ecología de la US. Este hecho pone de manifiesto la importancia de las colaboraciones de la US con otros centros de investigación.

A nivel subárea o campo de investigación en la lista por el impacto de la carrera, son cuatro las áreas en las que la US ocupa la primera posición nacional: en 'Education' con Julio Cabero Almenara, catedrático del Departamento de Didáctica y Organización Educativa, en 'Industrial Engineering & Automation' con Alexandre Seuret y Eduardo Fernández Camacho; en 'Operations Research' con Sebastián Lozano, catedrático del Departamento de Organización Industrial y Gestión de Empresas I; y en 'Design Practice & Management' con José Luis Escalona, catedrático en el Departamento de Ingeniería Mecánica).

Asimismo, es destacable a nivel internacional Miguel López Lázaro, de Farmacología, por superar el TOP 100 internacional en 'Medicinal & Biomolecular Chemistry', donde ocupa el puesto 79 de 120.621 investigadores en el en el área.

En lo que respecta al subárea o campo de investigación en la lista anual, además de los profesores mencionados anteriormente, destaca Salvador Morales Conde (Departamento de Cirugía), que ocupa la primera posición nacional en 'Surgery'. Las mejores posiciones internacionales en sus áreas las ocupan Manuel Romero (69 de 113.536 en 'Gastroenterology & Hepatology'), Alfonso M. Gañán (110 de 58297 en 'Fluids & Plasmas'), Sebastián Lozano (108 de 31951 investigadores en 'Operations Research') y Pedro Jordano (114 de 82882 en 'Ecology').

El 'Ranking of the World Scientists: World*s Top 2% Scientists', considerado entre los más prestigiosos del mundo, ha sido publicado por octava vez por la prestigiosa universidad californiana, en Elsevier tras la evaluación de la información estandarizada sobre la producción científica, citas y otros indicadores bibliométricos de más de 200.000 investigadores de todo el mundo, no sólo de universidades, sino también de hospitales, centros e institutos de investigación.

El ranking analiza el impacto de la producción científica de los investigadores de forma separada para un año y de toda su carrera científica y está basado en información suministrada por SCOPUS.