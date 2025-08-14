Más de 1.800 conductores circulaban por encima del límite de velocidad la primera semana de agosto en Sevilla

Archivo - Tráfico intenso en las primeras horas en la salida de Sevilla hacia las costas (imagen de archivo). - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Durante los siete días de campaña de vigilancia y control de la velocidad realizada por la Dirección General de Tráfico entre el 4 y 10 de agosto, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil han establecidos 57 puntos de control de velocidad y han controlado a 33.722 vehículos. Del total de vehículos controlados, 1.815 conductores resultaron infractores, y por lo tanto denunciados por exceso de velocidad, lo que representa el 5,3% del total, porcentaje similar al registro de la última campaña.

Según ha informado la Subdelegación del Gobierno en una nota de prensa, la velocidad inadecuada es el tercer factor concurrente más habitual en los siniestros de tráfico, por lo que se han reforzado los controles, tanto con radares estáticos como dinámicos, especialmente en autopistas y autovías. Así, a lo largo de la presente campaña, el 47,3% de los controles se han realizado en carreteras convencionales y el 52,7% en autopistas y autovías. En lo que respecta a las denuncias, el 70% de los conductores fueron denunciados en carreteras convencionales (1.271) y el 30% en autopistas y autovías (544).

En el ámbito penal, destacar que ninguno de los conductores denunciados incurrieron en un delito contra la seguridad vial por exceder en más de 80 kilómetros horas la velocidad permitida en la vía, tal y como se recoge en el artículo 379.1 del Código Penal.

A estos resultados hay que sumar los controles que las distintas policías locales de los Ayuntamientos que han sido invitados han realizado en su ámbito de actuación, colaboración muy importante de modo que se unifica el mensaje de respeto de los límites de velocidad establecidos, independientemente de la vía por la que se circule.