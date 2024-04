Más de 200 policías locales en el dispositivo especial por la final de la Copa del Rey en Sevilla

El operativo contempla un refuerzo en los servicios que presta Tussam y Lipasam



SEVILLA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla pondrá en marcha un dispositivo especial de seguridad, movilidad y limpieza para la final de la Copa del Rey, que disputarán el Athletic Club y el Real Club Deportivo Mallorca en el Estadio de la Cartuja el sábado 6 de abril. Para ello, el Consistorio está llevando a cabo todas las actuaciones necesarias "para tener un estadio de primera con un entorno y unos accesos de primera".

De cara a dicho partido, se ha procedido a la reparación de áreas dañadas en el pavimento de las calzadas aledañas al estadio, al desbroce y limpieza del entorno. Además, va a llevarse a cabo la apertura del parking de Las Moreras (al Este del estadio) para comunicar la zona este, que está actualmente sin acceso y se va a proceder a desmontar el vallado perimetral sur del citado aparcamiento para comunicar todo el frente sur de la zona, bajo el viaducto de la SE-30 para hacerlo accesible, tal como detalla el Ayuntamiento en una nota de prensa.

Desde el punto de la seguridad, hasta este viernes se estarán manteniendo reuniones para trabajar en la coordinación entre todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que van a participar en este amplio dispositivo. Concretamente, la Policía Local desplegará a un total de 200 agentes que cumplirán principalmente con las funciones de control del tráfico y control de la venta ambulante además del servicio de control de ocio, tanto en los alrededores de las zonas de concentración de las aficiones como en zonas céntricas, como Alameda o Arenal.

El dispositivo de tráfico en la ciudad tendrá una primera fase desde la noche del viernes, que afectará al perímetro del estadio para comenzar con la organización del estacionamiento y las vías de evacuación, así como, el control de la venta ambulante. Los cortes de tráfico en La Cartuja se irán adaptando en función de la densidad de público hasta que a las 19,00 horas queden completamente restringidos los accesos.

Además, se reforzará la presencia policial tanto en Santa Justa como en el aeropuerto para garantizar la seguridad y movilidad en la llegada de las aficiones, prevista para el sábado desde las 7,00 horas.

PUNTOS DE ENCUENTRO DE LAS AFICIONES

El Ayuntamiento ha autorizado los puntos de encuentro de ambas aficiones en las explanadas propuestas por los clubes y la Federación Española de Fútbol, que son los responsables de las mismas. Concretamente la del Athelic, desde las 10,00 a 2,00 horas, y la del Mallorca, de 10,00 a 20,30 horas. La entidad balear entrará por la Puerta Norte, mientras que el Athletic lo hará por la Puerta Sur del estadio.

El Ayuntamiento de Sevilla en coordinación con todas las áreas y fuerzas de Seguridad del Estado ha puesto en marcha un dispositivo "perfectamente planificado y organizado" que tendrá la capacidad para adaptarse a las necesidades que requiera el evento. Por su parte los Bomberos contarán con un efectivo en la UCO y una dotación con un vehículo en el campo. Además, el dispositivo municipal contará con 40 voluntarios de Protección Civil que fuera del estadio reforzarán y apoyaran las labores de los servicios públicos y dentro del estadio las de la seguridad privada y 061.

REFUERZO DE TUSSAM Y LIPASAM

Tussam reforzará y ampliará el horario de funcionamiento de las líneas C1, C2 y 2 que prestan servicio al mismo. Estas líneas, que efectuarán paradas en la calle Américo Vespucio frente al estadio, tienen un recorrido circular y transversal que permite el acceso directo al estadio desde zonas como Barqueta, Macarena, Ronda Histórica, Puerta Osario, Santa Justa, Los Arcos, Nervión, San Bernardo, Prado de San Sebastián, Los Remedios y Triana.

Las líneas dispondrán, además de su oferta habitual, de 18 vehículos articulados de refuerzo, que se incorporarán al servicio aproximadamente a las 18,00 horas, cuatro horas antes del inicio del partido y que se mantendrán hasta la finalización del mismo. A la salida del partido los asistentes dispondrán de estos vehículos en las paradas con objeto de que el mayor número posible de ellos hagan uso de los mismos.

Además, la línea Especial Aeropuerto (EA) prestará servicio ininterrumpido la madrugada del sábado al domingo para trasladar a los aficionados de ambos clubs al aeropuerto de San Pablo. Esta línea conecta con las líneas C1 y C2 en Santa Justa y Prado de San Sebastián y con la línea 2 en Alcalde Manuel del Valle con Kansas City.

Lipasam llevará a cabo un dispositivo especial de limpieza con el objetivo de abordar de modo eficaz el gran incremento de residuos que se producen en las zonas de influencia de los asistentes al partido. Este evento deportivo cuenta con un importante despliegue humano y mecánico, tanto en las horas previas, como durante y después del partido. En total, el operativo está formado por 305 trabajadores y 92 vehículos que realizarán los trabajos en turnos de mañana, tarde y noche, desde el viernes hasta el domingo.

Así, se realizarán tareas de barrido y baldeo, además de vaciado de papeleras y contenedores, con el objetivo de mantener la limpieza en toda la zona del estadio de La Cartuja y sus aledaños, la salida y traslado de ambos equipos antes del partido, la zona del centro de la ciudad donde se concentren aficionados, así como el posterior seguimiento a la afición del equipo vencedor.

Además, durante estos días previos se están realizado trabajos de mantenimiento y adecuación de las zonas próximas al estadio. Estas actuaciones están consistiendo, principalmente, en desbroces, limpieza y retirada de pinturas vandálicas.

TASA TURÍSTICA

En declaraciones a los medios, Sanz también se ha referido a la posible implantación de una tasa tuística en la ciudad. "Sevilla, que tiene el casco histórico más importante de España y uno de los más importantes de Europa, y con el problema de infrafinanciación que tienen, no solo este Ayuntamiento, no puede conservar ni mantener ese imponente casco histórico si no buscamos fórmulas extraordinarias de financiación".

El alcalde ha insistido en que se ha mostrado partidario de la tasa turística, "siempre y cuando se cumplan tres condiciones": que sea solicitada por parte del sector, que se negocie quién recauda esa tasa y que sea finalista, de modo "que haya un porcentaje destinado a la promoción exterior de la ciudad, a fomentar y a potenciar el propio sector turístico y a rehabilitar ese imponente casco histórico".