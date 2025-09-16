Más de 23.000 personas asisten a la XXVI Noches en los Jardines del Real Alcázar de Sevilla

'Swamp' Durante Una Actuación. Imagen De Archivo. - ISRAEL SANTOS

SEVILLA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 23.000 personas han asistido a la XXVI Edición de Noches en los Jardines del Real Alcázar de Sevilla desde su inicio el pasado 26 de junio. Por su parte, este martes dará comienzo la última semana de conciertos que finalizará el próximo sábado 20 de septiembre.

Según ha comunicado el Ayuntamiento de Sevilla en una nota de prensa, este martes actuará SWAMP, formación sevillana compuesta por Maite Herrera, Abbi Fernández y Txako, que llevan trabajando juntas en este proyecto desde 2019.

El concierto previsto para este miércoles 17 de septiembre del grupo Padilla Siblings no podrá actuar "por causas ajenas a la organización", según ha comentado el Consistorio, y será sustituido por Graci Rodríguez acompañada por Manuel Soto y Álberto Álvarez.

El jueves 18 de septiembre actuará Jeromo Segura, mientras que el viernes lo hará la violinista Mariarosaria D'Aprile y el pianista Tommaso Cogato.

Finalmente el sábado cerrará la edición los músicos Andreas Prittwitz y Claudio Constantitni.