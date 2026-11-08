Más de 250 denuncias interpuestas en un dispositivo contra el botellón en el barrio hispalense de Nervión

Agentes de la Policía Local en un botellón en el barrio hispalense de Nervión. - EMERGENCIAS SEVILLA

SEVILLA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Sevilla ha efectuado un dispositivo contra el botellón en el barrio de Nervión que se ha saldado con 252 denuncias interpuestas durante la madrugada de este sábado 7.

Los agentes desplegaron un operativo de control ante la concentración de personas consumiendo bebidas en la vía pública y "generando molestias por ruido a los vecinos", según ha precisado el Consistorio hispalense a través de sus canales oficiales, consultados por Europa Press.

Tras acordonar la zona, los agentes habilitaron un punto de control para identificar a los implicados y hacer la propuesta de sanción. Así, todas las bebidas fueron intervenidas y posteriormente retiradas por los servicios de Lipasam.