Más de 3.600 espectadores en las dos primeras semanas de conciertos de las Noches en los Jardines del Alcázar de Sevilla

SEVILLA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Más de 3.600 espectadores asisten a los tres primeros días de conciertos en la XXV Noches en los Jardines del Real Alcázar de Sevilla. Hasta el 14 de septiembre se podrán disfrutar los conciertos de esta cita, con 75 noches que abren la senda al éxito de otros años, y que tras sus tres primeros conciertos, ya han conseguido entusiasmar a 3.621 personas.

La actividad se adentra en su tercera semana de conciertos, que se realizarán del 1 al 6 de julio, de lunes a sábado. Así, este lunes actuará Chez Luna. Han pasado quince años desde que Ismael Sánchez y Vicky Luna iniciaran su andadura como dúo musical. Chez Luna es sensualidad, dulce pop, aterciopeladas melodías con sabor a palo de azúcar, susurros de sofá o swing de alcoba.

En esta ocasión, el dúo nos ofrece un repertorio de gala, una exquisita selección de toda la discografía de Chez Luna; un viaje en el tiempo por toda su trayectoria profesional. El grupo interpretará desde composiciones propias hasta obras de compositores como Noel Rosa, Vinicius de Moraes, Osvaldo Farrés, Consuelo Velázquez o Federico García Lorca entre otros.

El martes 2 de julio actuará Juana Gaitán Trío, liderado por la guitarrista, cantante y compositora colombiana a la que acompañarán Bernardo Parrilla en los vientos y Daniel Abad al contrabajo. Nos ofrecerán 'Del Son al Bolero', un programa creado para homenajear dos géneros icónicos cautivadores que han dejado una huella perdurable en la historia musical.

El miércoles 3 de julio será el turno Deira Band, grupo formado por músicos de Asturias y Andalucía con una dilatada experiencia en el ámbito folk, premiados en distintos concursos internacionales de bandas, culminando con el primer premio en The Battle of the Folk Bands en 2022. Han sido reconocidos por la prensa especializada como uno de los grupos con más proyección del momento. Deira Band explora las conexiones de la música asturiana y escocesa desde un prisma moderno. Presentarán 'Alba', su primer trabajo discográfico, que fue presentado en el Royal Concert Hall de Glasgow durante el prestigioso Celtic Connections.

Un día más tarde actuará el dúo sevillano formado por la soprano Rocío de Frutos e Ignacio Torner al piano. Dos excelentes músicos que nos presentarán el programa 'El jardín de Bécquer', formado por canciones españolas de siglo XIX inspiradas en rimas de Gustavo Adolfo Bécquer. Un recorrido por la poesía del ilustre poeta sevillano de la mano de cuatro compositores románticos españoles: Tomás Bretón, Fermín María Álvarez, Federico Olmeda y Gabriel Rodríguez, en un estilo totalmente europeo, cercano a Mendelssohn, Schumann o Brahms.

El viernes intervendrá Barbersocks grupo creado para difundir un género musical prácticamente desconocido en Sevilla: el Barbershop, un estilo de canto sin acompañamiento que se popularizó en Estados Unidos entre 1895 y 1930, y tiene su origen en la música popular afroamericana. Barbersocks tiene especial interés en reivindicar el papel de la mujer en la historia de la música barbershop, programando algunos temas popularizados por relevantes cantantes como las Chordettes, Billy Holiday, Judy Garland o Sarah Vaughan, e incluso escritos por mujeres como Cindy Walker o Dorothy Fields.

Por último, el día 6 de julio actuará la excelente pianista Patrcia Arauzo, profesora de la Escuela Superior de Música Reina Sofía y catedrática de piano en el Conservatorio Superior Manuel Castillo de Sevilla. Su calidad interpretativa viene avalada con numerosos premios y una destacada carrera internacional como intérprete, tanto en solitario como en grupos de cámara, en prestigiosos escenarios internacionales.

Las entradas se pueden adquirir al precio único de 7 euros, por Internet en la web oficial: 'www.actidea.es/nochesalcazar2024/'.