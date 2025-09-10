Más de 40 deportistas, 11 entidades y 81 municipios:beneficiarios de las ayudas de 1,6 millones de Diputación de Sevilla

La Diputación de Sevilla destina 1,6 millones de euros a ayudas para el deporte provincial en 2025. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha destinado 1,6 millones de euros del presupuesto del Área de Cultura y Ciudadanía a ayudas para el deporte provincial en 2025, una inversión de la que se han beneficiado 43 deportistas con condición de rendimiento, con méritos en pruebas deportivas olímpicas y paralímpicas, 11 federaciones subvencionadas en los programas deportivos y ayudas a 81 municipios sevillanos, destinadas al sostenimiento de técnicos y dinamizadores deportivos.

Según ha informado la institución provincial en una nota, ha aprobado la concesión definitiva de estas subvenciones, que incluyen también el apoyo a 8 municipios que están gestionando y organizando en sus territorios los Juegos Deportivos Provinciales 2025/2026 y contribuciones a los gastos de desplazamiento para la participación de deportistas y personal técnico a otros 72 municipios.

Por otra parte, la Diputación ha subrayado el incremento de las cuantías económicas para estas actuaciones que recoge el actual Programa de Deportes, sobre todo las destinadas a becas para deportistas, que han pasado de los 50.000 euros de 2024 a los 200.000 euros en esta temporada, y a incentivar la realización de programas de deporte igualitario por parte de las entidades, que pasa de más de 30.000 euros a los 50.000 euros actuales.

Además, ha enmarcado el aumento de solicitantes y beneficiarios con respecto al año pasado y ha destacado el caso de las becas deportivas, que en 2024 tuvieron 15 beneficiarios frente a los 43 de esta edición.

El diputado provincial de Cultura y Ciudadanía, Casimiro Fernández, ha valorado la mejora de calidad en los plazos y condiciones de estas convocatorias para que "se adapten a los tiempos y necesidades de los deportistas, entidades deportivas y las diferentes instancias organizativas y que, por lo tanto, resulten más operativas".