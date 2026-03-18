Más de 40 personalidades internacionales se citan en Sevilla para reconocer la innovación y el emprendimiento

Premios Ranking Top100 Líderes Emprendedores. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla, a través de Prodetur, ha anunciado que ha participado este martes en la entrega de los premios 'Ranking Top100 Líderes Innovadores', que reconocen a personalidades internacionales del campo de la innovación, el emprendimiento, el desarrollo empresarial y la educación. La cita, organizada por la Asociación Internacional de Startups y la Red Business Market, con el patrocinio de la institución provincial, se enmarca dentro del Congreso Internacional de Startups 2026, que tiene prevista su celebración hasta este jueves, 19 de marzo.

Según ha informado la institución provincial en una nota, en el acto se han dado cita más de un centenar de personalidades procedentes de 40 países. La inauguración institucional ha corrido a cargo del vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, y el secretario general de la Confederación de Empresarios Iberoamericanos, Narciso Casado. El acto ha estado conducido por el presidente de la Asociación Internacional de Startups, Josu Gómez Barrutia.

El vicepresidente de Prodetur ha valorado el papel de las instituciones públicas en el proceso de innovación y emprendimiento. Asimismo, durante la ceremonia, Rodríguez Hans ha hecho entrega de los galardones a Líderes Directivos, Líderes Transformadores, Líderes Latam y los Premios Especiales del Jurado, cada categoría con diez premios. "Desde la Diputación consideramos que citas como estas, donde se reúnen personalidades destacadas de todo el mundo, son una gran oportunidad para visibilizar la capacidad y la profesionalidad con la que trabajamos aquí", ha apostillado.

Además, el vicepresidente ha reconocido el papel del sevillano galardonado en la categoría de Líder Transformador, el Hermano Mayor de la Macarena, Fernando Fernández.