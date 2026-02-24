Más de 400 personas participan en la IV Feria de Empleo de Cocemfe Sevilla en La Rinconada

La consejera de Empleo, Empresas y Trabajadores Autónomos de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, durante la IV edición de la Feria de Empleo organizada por Cocemfe - Eduardo Briones - Europa Press

SEVILLA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Sevilla (Cocemfe Sevilla) ha celebrado este martes en la Hacienda Santa Cruz de La Rinconada la IV edición de su Feria de Empleo, con el lema "Creemos en tu talento. Apostamos por tu futuro" en esta edición.

Según ha indicado la organización en una nota, la jornada ha contado con la participación de más de 400 personas inscritas y la presencia de más de una treintena de empresas y entidades comprometidas con la inclusión laboral.

El evento, organizado por la federación en colaboración con el Ayuntamiento de La Rinconada, el Servicio Andaluz de Empleo y Fundación "la Caixa" ha celebrado su cuarta edición consecutiva. Este espacio "se ha consolidado como un encuentro entre empresas, administraciones públicas y personas con discapacidad en búsqueda activa de empleo".

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, ha destacado la importancia de la colaboración entre administraciones públicas, empresas y entidades del tercer sector para facilitar el acceso al empleo de las personas con discapacidad.

Durante su visita, Blanco ha subrayado el compromiso de la Junta de Andalucía con la inclusión laboral a través del II Plan de Empleo para Personas con Discapacidad (PEPDA) 2025-2028, dotado con 547 millones de euros para favorecer la inserción laboral de más de 160.000 personas mediante medidas dirigidas a mejorar la formación, impulsar la digitalización y reforzar la transición hacia el empleo ordinario.

Asimismo, la consejera ha señalado que en 2025 la Consejería destinó cerca de 120 millones de euros en ayudas a los centros especiales de empleo y al mercado ordinario, para mantener más de 20.000 empleos. Igualmente, ha valorado iniciativas como esta feria, que ha reunido a más de 400 personas inscritas y a más de treinta empresas y entidades, por "contribuir a generar oportunidades reales de empleo inclusivo".

Por su parte, la presidenta de Cocemfe Sevilla, Nieves Márquez, ha destacado durante su intervención que "no basta con normativas bien intencionadas, necesitamos medidas eficaces, evaluables y dotadas de recursos".

Asimismo, Márquez ha subrayado que "el tejido empresarial tiene un papel clave. No se trata solo de cumplir cuotas, sino de entender que la diversidad es una fortaleza. "Nuestro papel es acompañar, formar, sensibilizar y demostrar que la inclusión funciona. La inclusión laboral no es una utopía. Es posible, es necesaria, es urgente. Cada contrato inclusivo es una historia que cambia", ha señalado.

Por otro lado, la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de La Rinconada, Raquel Vega, ha señalado que esta ciudad "ha sido reconocida, La Rinconada, durante una década como excelente en inversión social en España por presupuestos, programas, políticas públicas, y porque siempre hemos entendido que las personas, y especialmente las que lo tienen más complicado, son la absoluta prioridad que nos debe mover a la acción. Con lo cual, entendemos que hay que ponerle cabeza y corazón a todo lo que hacemos y, sobre todo, a los grandes retos que tenemos como sociedad".

En esta línea, la delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en Sevilla, María Luisa Cava, ha subrayado que "donde tenemos que trabajar no es en el diagnóstico, sino en la capacidad y todo lo bueno que esa persona puede ofrecer a una empresa".

Asimismo, ha destacado que son las empresas "las que tienen que abrir los ojos y ser conscientes del capital humano que tienen las personas con discapacidad y lo importante que es abrir las puertas de sus establecimientos para dar esa oportunidad que trae valor añadido". Además, se han celebrado talleres sobre competencias para la búsqueda activa de empleo y simulación de entrevista de trabajo mediante realidad virtual.