Más de 5.000 personas participan en las actividades culturales del verano en Mairena del Alcor (Sevilla)

Asistentes en una de las actividades culturales del verano en Mairena del Alcor. - AYTO.DE MAIRENA DEL ALCOR

MAIRENA DEL ALCOR (SEVILLA), 3 (EUROPA PRESS)

La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Mairena del Alcor ha realizado un balance muy positivo de 'Verano=Cultura', la programación cultural que durante los meses de julio y agosto ha reunido a más de 5.000 personas en torno a más de una veintena de actividades que se han desarrollado en diferentes escenarios de la localidad.

"Estamos muy satisfechos con los resultados obtenidos en cuanto a asistencia de público. Todas las actividades culturales han tenido muy buena acogida durante los meses de verano" subraya la concejala de Cultura, Inmaculada Galocha, en una nota de prensa.

En ese sentido, la edil adelanta que "ese es el motivo por lo que empezaremos a trabajar de cara a la próxima temporada. La cultura es un servicio público que genera cohesión social".

La programación 'Verano=Cultura' incluyó 'Un verano de cine' en el patio de la Academia, el ciclo de música clásica y teatro en los jardines de la 'Casa Museo Bonsor. Castillo de Mairena', conciertos y circo en la plaza de abastos.

"Al agradecimiento a todo el equipo humano que ha hecho posible el desarrollo de las actividades, Galocha lo ha hecho extensible a la ciudadanía mairenera y a las instituciones colaboradoras, la Diputación de Sevilla y la Junta de Andalucía", añade el comunicado.