Más de 600 beneficiados de ayudas para la obtención del carnet de conducir en los dos últimos años en Alcalá (Sevilla)

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 15 (EUROPA PRESS)

En los últimos dos años, un total de 611 personas se han beneficiado de las ayudas municipales del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) para la obtención del permiso de conducir.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, este 2026 se mantiene abierta la tercera convocatoria dada la demanda de la población, que puede solicitar estas ayudas de hasta un máximo de entre 700 euros y 1.400 euros hasta el próximo día 23 de septiembre.

En este sentido, la alcaldesa, Ana Isabel Jiménez, ha destacado la utilidad de estas ayudas en materia laboral, "especialmente para la juventud", durante un encuentro en el que ha estado acompañada de la delegada municipal de Empleo y Juventud, Paula Fuster, y de jóvenes beneficiarios de esta convocatoria en ediciones anteriores, a los que Jiménez ha reiterado el compromiso municipal por el empleo, especialmente para los jóvenes: "Desde el Ayuntamiento estamos convencidos de que la formación es una herramienta clave para alcanzar el empleo, que es el objetivo final transversal de buena parte de nuestras políticas y una de los objetivos clave para nuestro gobierno".

"Era una necesidad expresada por muchas personas" que la obtención del carnet de conducir podía ayudarles "de forma muy importante" a conseguir un empleo o a "estar en mejor disposición para hacerlo", ha añadido.

Por ello, en 2024 se inició esta línea de ayudas que ha beneficiado especialmente a jóvenes, dado que sin trabajo les resulta más difícil afrontar estos pagos, por lo que la primera edil ha defendido esta convocatoria, con la que la administración local ha sumado más de medio millón de euros invertidos.

REQUISITOS Y PLAZOS

En cuanto a requisitos y plazos, la delegada de Juventud y empleo ha recordado que el plazo de solicitudes estará abierto hasta el 23 de septiembre a través de la sede electrónica municipal. Se trata de una línea de ayuda específica para la obtención de permisos de conducir B y C con certificado de aptitud profesional.

Asimismo, está abierta a toda la ciudadanía en desempleo o jornada parcial de hasta el 50 por ciento --empadronados como mínimo un año ante de la convocatoria--, aunque tendrán mayor baremación los jóvenes de hasta 30 años, como un impulso a su empleabilidad.

Posteriormente, se irá otorgando a todos los solicitantes hasta que estén adjudicados todos los fondos. Entre las condiciones de las ayudas ha destacado la posibilidad de subvencionar el 100 por cien de los gastos asociados a la obtención del permiso de conducir, con un máximo de 700 euros en el caso del permiso de clase B y 1.400 euros para el permiso clase C --CAP incluido--.

En cuanto a la formación, se ha recogido que debe realizarse en una autoescuela de Alcalá de Guadaíra, y que la formación subvencionada requerirá la realización del examen teórico y otro práctico con la acreditación de la asistencia a la formación obligatoria que la autoescuela lleve a cabo.