Más de 600 estudiantes de movilidad inician su experiencia académica en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Alumnos de movilidad participando en las Jornadas de Bienvenida de Estudiantes de Entrada de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. - UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

SEVILLA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 600 estudiantes de movilidad han iniciado este lunes su experiencia académica en la Universidad Pablo de Olavide (UPO), que celebra los días 15 y 16 de septiembre las Jornadas de Bienvenida de Estudiantes de Entrada (Incoming). El encuentro está diseñado para acompañar a los estudiantes de los Programas Erasmus y SICUE por los distintos servicios e instalaciones del campus.

Según ha indicado el centro en una nota, la vicerrectora de Internacionalización, Marián Morón, junto a la responsable del Área de Relaciones Internacionales y Cooperación de la UPO, Laura Robles, y la encargada de la Asociación Estudiantil ESN UPO, Carmen Fernández-Montes, han dado la bienvenida a los estudiantes.

La vicerrectora de Internacionalización ha señalado durante la cita que la experiencia "permite que los valores de la internacionalización calen en la comunidad UPO, diversificando el campus, con distintas lenguas y culturas, y con distintas formas de ver y hacer Universidad".

Más de 600 estudiantes de los Programas Erasmus y SICUE de 33 países cursarán estudios durante el primer semestre o el curso anual en la Universidad Pablo de Olavide.

Los alumnos proceden de Alemania, Austria, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Chipre, Colombia, Croacia, Ecuador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Lituania, Luxemburgo, México, Países Bajos, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Rusia, Senegal, Serbia, Turquía y Uruguay.