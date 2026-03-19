Más de 70 empresas de ingeniería se dan cita en la feria de empleo de la ETSi de la Universidad de Sevilla

Participantes en la Feria de Empleo Esiem 2026, con más de 70 empresas de ingeniería. - US

SEVILLA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSi) de la Universidad de Sevilla (US) celebra este jueves, 19 de marzo, la 23ª edición del Encuentro Sobre Ingeniería y Empleo (Esiem26), un evento consolidado como uno de los principales foros de conexión entre estudiantes de ingeniería y el tejido empresarial tecnológico e industrial.

En esta edición, el encuentro reúne a 73 empresas e instituciones, presentes a través de 69 stands expositivos, lo que sitúa a Esiem como uno de los mayores espacios de interacción del sur de Europa entre alumnado de ingeniería y grandes compañías del ámbito industrial, informa la institución académica en una nota de prensa.

A lo largo de la jornada, miles de estudiantes de la ETSi están teniendo la oportunidad de conocer de primera mano a empresas líderes de distintas áreas de la ingeniería, desde la aeroespacial, pasando por la civil, química o de telecomunicaciones para conocer las oportunidades de prácticas y empleo, y establecer contacto directo con profesionales en activo.

El objetivo central de Esiem es facilitar el acercamiento entre el ámbito académico y el empresarial, permitiendo al estudiantado conocer los entornos de trabajo reales, los proyectos tecnológicos en desarrollo y los perfiles profesionales más demandados en la actualidad.

Para las entidades participantes, el encuentro constituye una plataforma estratégica para la captación de talento joven altamente cualificado, así como para el fortalecimiento de sus vínculos con la universidad y la difusión de sus programas de prácticas y oportunidades profesionales.

MESAS REDONDAS SOBRE GRANDES RETOS TECNOLÓGICOS

El programa de Esiem26 incluye, además, un conjunto de mesas redondas temáticas con la participación de profesionales de empresas líderes, en las que se abordan algunos de los principales desafíos tecnológicos de la ingeniería contemporánea.

Entre los ámbitos analizados destacan el futuro de la aeronáutica, la defensa y el espacio; la transición energética y las energías renovables; la digitalización y la inteligencia artificial en la industria; la movilidad sostenible; la automatización y la robótica en el marco de la Industria 4.0; la ingeniería de nuevos materiales y procesos industriales; y los sistemas energéticos inteligentes y los mercados eléctricos.

Estas sesiones combinan intervenciones técnicas, diálogo moderado y participación activa del alumnado, favoreciendo un intercambio directo de conocimiento y experiencia entre universidad y empresa.

FORMACIÓN CONECTADA CON LA REALIDAD INDUSTRIAL

La Escuela Técnica Superior de Ingeniería constituye un centro de referencia en la formación de ingenieros en España, con una oferta académica que abarca ámbitos estratégicos como la ingeniería aeronáutica, industrial, de telecomunicación, de caminos, química, energética, robótica o de organización industrial.

La estrecha relación de la ETSi con el tejido productivo permite al estudiantado acceder a una formación alineada con las necesidades reales de la industria, facilitando su inserción laboral en sectores de alto valor añadido, concluye el comunicado.