Más de mil menores de Sevilla se benefician del programa 'Desayunos Saludables' de Fundación Gota de Leche y Sovena

Gabriel Estévez, director de Compras de Aceite de Oliva del Grupo Sovena, y Manuel Sobrino, director de Fundación Gota de Leche, tras la firma del acuerdo. - GRUPO SOVENA

El compromiso de ambas entidades con la infancia se prolonga desde hace 17 años

SEVILLA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El programa 'Desayunos Saludables', impulsado por Fundación Gota de Leche con la colaboración de Sovena, cumple 17 años garantizando cada mañana un desayuno equilibrado a niños y niñas en riesgo de exclusión de la zona Norte Macarena de Sevilla. Desde su puesta en marcha en el curso 2009/2010, más de mil menores han participado en esta iniciativa, que combina alimentación, educación en hábitos saludables e integración social.

La renovación del convenio de colaboración ha sido firmada por Gabriel Estévez, director de Compras de Aceite de Oliva del Grupo Sovena, y Manuel Sobrino, director de Fundación Gota de Leche. Gracias a este acuerdo, unos 60 niños de entre 3 y 12 años de los colegios San José Obrero y Pío XII podrán disfrutar durante todo el curso escolar de un desayuno completo y nutritivo antes del inicio de las clases.

"Para Sovena es muy motivante poder contribuir un año más a mejorar la alimentación de estos niños. La infancia es la base de nuestra sociedad y una buena alimentación es esencial para el desarrollo. Queremos garantizarles al menos el desayuno y fomentar hábitos saludables desde edades tempranas", ha destacado Gabriel Estévez.

Los desayunos, elaborados con productos propios de la dieta mediterránea --como pan, aceite de oliva, leche, fruta o cereales--, aseguran al menos una cuarta parte de las necesidades calóricas diarias de cada menor. Además, como señala la entidada, este espacio matinal permite enseñar rutinas saludables, como el cuidado personal o el comportamiento en la mesa, y favorece la socialización, la autoestima y la integración en la comunidad escolar.

Por su parte, Manuel Sobrino ha subrayado la importancia de la colaboración privada para sostener este tipo de proyectos: "El apoyo de empresas como Sovena es esencial. Gracias a su compromiso podemos seguir ayudando a muchas familias que aún hoy afrontan grandes dificultades".

El programa se desarrolla en coordinación con la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía y los equipos docentes de los centros, lo que permite realizar un seguimiento personalizado de cada niño o niña. Los técnicos y monitores de Fundación Gota de Leche son los encargados de llevar a cabo las actividades diarias, garantizando no solo una buena alimentación, sino también un entorno de aprendizaje y convivencia saludable.