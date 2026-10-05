El Medio Maratón de Sevilla traslada su fecha de celebración al 13 de diciembre por el adelanto de las elecciones

Archivo - Imagen de archivo de la Media Maratón - JESUS BARRERA - Archivo

SEVILLA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha confirmado que debido a la convocatoria anticipada de elecciones generales para el 29 de noviembre, el Medio Maratón de Sevilla, cuya 32ª edición estaba programada para ese mismo día, se ha visto obligado a cambiar su fecha de celebración y posponerla al 13 de diciembre para evitar coincidir con la jornada electoral.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, el Medio Maratón de Sevilla, que cerró inscripciones hace varios meses con récord de participación, 24.500 corredores por primera vez en la historia, gran parte de ellos de fuera de Sevilla y casi 5.000 extranjeros, ha tenido que desplazarse a esta nueva fecha del 13 de diciembre ya que su celebración, con todos los requisitos de seguridad y logística que conlleva la organización de una prueba de esta envergadura hace inviable su coincidencia con una jornada electoral.

Desde que se ha conocido la convocatoria de elecciones, la administración local y la organización del Medio Maratón han estado en contacto permanente para buscar la mejor alternativa para la ciudad y los participantes inscritos a la prueba, tras lo que se ha optado por celebrar la prueba el 13 de diciembre.

Asimismo, Ayuntamiento y organización han lamentado los inconvenientes que este obligado cambio de fecha puede suponer para los inscritos y seguirán trabajando de forma coordinada para minimizar los mismos.

Desde la organización se contactará en breve con todos los inscritos para informarles directamente tanto de la nueva fecha como las posibles alternativas y atender todas las incidencias que pudieran surgir.