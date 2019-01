Mellet asume el pago de "incentivos" a nueve trabajadores de Mercasevilla para que se acogieran al ERE de 2007

Publicado 17/01/2019 15:25:56 CET

Las cantidades entregadas a estos trabajadores, todos encausados, eran "calculadas" por el propio Mellet, que niega que fueran "premios"

SEVILLA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet ha negado este jueves que concediera distintas cantidades a nueve trabajadores como "premios" a la jubilación, sino que se trataba de "incentivos" para que estos empleados, todos encausados en este procedimiento, se acogieran al expediente de regulación de empleo (ERE) de la lonja del año 2007 para "amortizar sus plazas y reducir la plantilla".

El interrogatorio de la Fiscalía al que fuera director general de la lonja desde 2002 hasta 2009, que se enfrenta a una petición de 24 años de cárcel y 40 años de inhabilitación por cuatro delitos de malversación, uno de prevaricación y otro de falsedad en documento mercantil en relación con un supuesto perjuicio causado a la sociedad que ascendería a 449.164,74 euros, ha continuado este jueves en el juicio que celebra la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla contra Mellet y otros 13 acusados en la causa por el denominado delito societario relacionado con Mercasevilla.

En concreto, en la sesión de este jueves el fiscal anticorrupción Juan Enrique Egocheaga ha cuestionado a Mellet por los abonos a una serie de trabajadores, "cercanos a él y que se iban a acoger a la prejubilación en el ERE de 2007, de determinadas cantidades al margen de las ya pactadas con el comité de empresa, cantidades ocultadas a los representantes de los trabajadores y a los restantes trabajadores acogidos al expediente de regulación de empleo, y que fueron contablemente enmascaradas bajo el concepto de 'indemnizaciones pre', anticipos o gratificaciones, según el Ministerio Público.

Los ocho trabajadores "favorecidos por la liberalidad" de Mellet, según el fiscal, "recibieron tras prejubilarse más cantidad de la que legalmente les correspondía", oscilando éstas entre los 15.000 y los 72.000 euros.

Estos trabajadores de Mercasevilla que se acogieron al ERE de 2007, entre los que se encuentran la responsable del departamento de contabilidad de la lonja, Pilar Giraldo, se enfrentan tres años y medio de prisión.

Desde el primero momento, Mellet ha negado que se tratarán de "premios" a la jubilación, así como tampoco que fuera un ERE sino "un plan de prejubilaciones" lo pactado con el comité de empresa y sindicatos, explicando la decisión de conceder a estos nueve trabajadores estas cantidades.

Tras el ERE de 2003, las plazas amortizadas fueron "mínimas" y por tanto la reducción de plantilla, objetivo de Mercasa --uno de los dos principales socios de Mercasevilla junto al Ayuntamiento hispalense--, también fue mínima. Por tanto, en el ERE de 2007 se buscaba amortizar más plazas para reducir la plantilla y los costes de la misma. "Vimos que plaza podíamos amortizar y los ahorros que supondría si estos trabajadores se acogían al plan de prejubilaciones. Estas nuevas plazas no se cubrieron después", ha afirmado el acusado.

"MEJORES" CONDICIONES QUE EL RESTO DE PREJUBILADOS

Mellet ha añadido que, aunque estos nueve trabajadores no se querían ir, "se negocia con ellos para que se acojan al plan de prejubilaciones", negociaciones "personales" que llevó a cabo el propio ex director general y en la que les ofreció "una indemnización compensatoria" para que se prejubilen. "Una vez aceptaron, se añadieron" al ERE, con "mejores" condiciones que el resto.

Estas nueve plazas --responsables o supervisores de servicios como informática o contabilidad que dependían de la Dirección General-- se amortizaron, según Mellet, que ha admitido que no se informó de estas negociaciones y cantidades al comité de empresa. "Imposible, porque si no tendría colas en Mercasevilla y nadie se hubiese querido ir voluntariamente, sino con mejores condiciones" .

Ante la insistencia de Mellet en señalar que el único objetivo de Mercasa era reducir la plantilla de Mercasevilla, el fiscal ha preguntado al acusado si ésta aumentó a pesar de los ERE. "No me acuerdo, pero los nuevos contratos eran temporales".

El acusado ha reiterado que el objetivo de estas cantidades era amortizar plazas, precisando que cada vez que negociaba algo con el comité de empresa, este órgano se marchaba al Ayuntamiento para hacer "presión social" y frente al ERE de 2007, el exalcalde de Sevilla Alfredo Sánchez Monteseirín se comprometió frente al comité a mantener el volumen de la plantilla. "Yo estaba cogido de pies y manos para reducir la plantilla", ha manifestado Mellet.

El ex director general ha resaltado que Mercasa "daba saltos de alegrías" y "me felicitaron" cuando informé de estas nueve plazas que se iban a amortizar, aunque, a preguntas del fiscal, ha admitido que las cantidades concedidas (más de 250.000 euros en total) "no se las tenía que decir a nadie, porque tengo facultades" para esas gestiones y decisiones y "cuando se refiere a trabajadores no tengo límites cuantitativos".

Mellet ha defendido el ahorro y los beneficios económicos que supuso para Mercasevilla la amortización de estas nueve plazas porque estos trabajadores, "que tenían 16 pagas y media", tenían un sueldo por encima del convenio colectivo, si bien, no tuvo en cuenta que lo que éstos cobrarían por el plan de prejubilaciones también salía de las arcas de la lonja.

LAS CANTIDADES LAS "CALCULÓ" MELLET

"Sólo tuve en cuenta el ahorro anual de las plazas amortizadas", ha señalado Mellet, que no intentó incentivar a otros trabajadores para que se acogieran al ERE.

Mellet ha señalado que las cantidades concedidas, que van desde los 15.000 euros hasta los 72.000 euros, las calculó él en base a los salarios de estos nueve empleados.

Tras alcanzar los acuerdos individuales, según ha declarado, realizaba un memorándum para trasladarlo al departamento de Caja y Contabilidad con la cantidad a pagar con "cargo al ERE, jamás como premio a la jubilación", precisando que estas cantidades tenían "un carácter indemnizatorio y no salarial, por lo que estaban exentas del IRPF". Además, ha indicado que en lo que este departamento indicaba en el concepto de los recibo "no intervenía".

Una de estos nueve trabajadores fue Pilar Giraldo, directora financiera de la lonja, "recibiendo mediante transferencia bancaria de fecha 17 de abril de 2008 la cantidad de 18.000 euros", a lo que se suma que, el 2 de enero de 2008, "es decir, al día siguiente de hacerse efectiva su baja en la empresa, Mellet suscribió, en nombre de Mercasevilla, un contrato con Giraldo, para realizar de manera externa las mismas funciones que hasta entonces había venido desempeñando en la empresa", según la Fiscalía.

Giraldo "presentó al cobro 17 facturas mensuales por importe total de 44.971 euros", si bien a nombre de una sociedad civil "controlada por ella", cuyo contrato fue cancelado en julio de 2008.

Mellet ha defendido la decisión de contratar como asesora externa a Giraldo por el ahorro para las arcas de la lonja, pues para Mercasevilla "no es lo mismo pagar su sueldo --más de 3.000 euros-- y su coste social que un asesoramiento profesional".

Tras las preguntas de las defensas de los otros acusados y de su propio abogado, ha finalizado el interrogatorio a Fernando Mellet. El juicio continuará el próximo lunes con las declaraciones de los acusados Francisco José González y Francisco Limón, representantes de Hermes Consulting, para los que la Fiscalía pide cuatro años y medio de cárcel.