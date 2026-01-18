Mercasevilla impulsa el deporte base hispalense con el patrocinio del equipo Cadete 2011 del Caja87 Baloncesto

El equipo Cadete 2011 pasa a denominarse Mercasevilla San Pablo Caja87. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

Mercasevilla patrocina uno de los equipos de la cantera del Caja87 Baloncesto, el equipo Cadete 2011, que pasa a denominarse Mercasevilla San Pablo Caja87, "reforzando así su compromiso con el deporte base y la formación de jóvenes talentos en la ciudad".

Tal y como ha concretado el Consistorio local en una nota, el acuerdo ha sido presentado en el pabellón de San Pablo por el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, acompañado por la presidenta de Mercasevilla, Evelia Rincón, junto al presidente y vicepresidente del club, Gonzalo y Sergio Crespo; y al responsable de Relaciones Institucionales del club, Raúl Pérez.

Durante el acto, el alcalde ha destacado que "apoyar el deporte base es invertir en el futuro de Sevilla, porque en estas categorías se forman no solo deportistas, sino personas con valores como el esfuerzo, la disciplina y el trabajo en equipo".

En contexto, Mercasevilla forma parte de la Red de Mercas de Mercasa, "la mayor red pública de mercados mayoristas de productos frescos del mundo", que abastece a más de 30 millones de personas y cuenta con 24 mercas en toda España, "constituyendo un eslabón fundamental de la cadena de valor agroalimentaria".

De esta forma, este patrocinio se enmarca en la apuesta municipal y de Mercasevilla "por fomentar hábitos de vida saludables y respaldar iniciativas que fortalecen el tejido social y deportivo de Sevilla", especialmente en las categorías de base.