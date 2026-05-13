Un mes sin respuesta del IML por los gases de Coria del Río (Sevilla): "Necesitamos los informes como agua de mayo"

Archivo - Imagen de la gasolinera presunto foco de la contaminación de Coria - ASOCIACIÓN DE AFECTADOS DE CORIA DEL RÍO - Archivo

SEVILLA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

Los vecinos de la barriada Guadalquivir de la localidad sevillana de Coria del Río afectados por la presunta contaminación derivada de una fuga de hidrocarburos de la gasolinera de Zamarrilla Inversiones S.L., enclavada en dicha zona, han lamentado que, transcurrido algo más de un mes desde que el juzgado solicitase nuevamente al Instituto Médico Legal de Sevilla (IML) la valoración médico-forense de los perjudicados por dicha situación, así como de los menores afectados, aún "no han obtenido respuesta".

"Esperamos poder tener pronto noticias del IML porque necesitamos los informes como agua de mayo. Para nuestra salud es muy importante poder tener esos informes", ha expresado a Europa Press Rogelia Gómez, portavoz de la Asociación de Vecinos Afectados por los Tóxicos de Coria del Río.

Según consta en el referido documento, fechado el pasado 8 de abril y consultado por esta agencia, tras la solicitud presentada por dicha entidad para introducir "determinadas precisiones en relación con la actuación del IML", el juzgado acordó dar traslado de ese escrito para que estas consideraciones "pudieran ser tenidas en cuenta en la valoración de los informes solicitados".

Asimismo, hacía constar que seguía a la espera de recibir dichos informes, cuya primera tramitación se realizó el 11 de marzo de 2025, por lo que instaba a que fueran emitidos "con la mayor celeridad".

En este sentido, los vecinos solicitaban, tal y como esgrimían en un escrito remitido al juzgado a través de su representación legal, que se librase nuevo oficio al IML para que "proceda a la valoración médico forense de la totalidad de los perjudicados, cuyos informes médicos y documentación clínica le fueron emitidos por el juzgado, así como de todos los menores afectados, sin limitar dicha actuación exclusivamente a las personas cuyas analíticas hubieran arrojado resultado positivo, por ser dicha restricción insuficiente, incompleta y potencialmente generadora de indefensión".

En referencia a estas peticiones, lamentaban que el IML "únicamente estaría procediendo a citar o valorar a aquellas personas cuyas analíticas dieron resultado positivo" y solicitaban un "examen integral de todos los perjudicados, a la vista de sus informes clínicos, sintomatología, evolución, antecedentes y demás indicadores médicos relevantes".

Además, interesaban que la valoración alcanzase "igualmente a todos los menores afectados". "Tratándose de menores, la necesidad de una valoración pericial completa debe ser observada con especial rigor, en atención al principio del interés superior del menor y a la exigencia de una tutela reforzada en todas las actuaciones que puedan afectarles directa o indirectamente", apostillaban.

Al respecto, fuentes de la Consejería de Justicia han explicado a Europa Press que el equipo de médicos y forenses del IML encargado del caso continúa trabajando. No obstante, han señalado que el elevado volumen de documentación aportada por los denunciantes, junto con la voluntad de remitir al juzgado todos los resultados de manera conjunta y sin diferencias entre las distintas solicitudes de los demandantes, ha tomado estos los plazos. En este sentido, han asegurado que los informes serán enviados entre esta semana y la próxima.