Metro de Sevilla cerrará por seguridad la estación Plaza de Cuba durante el paso de la cabalgata

SEVILLA, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Cabalgata de Reyes discurrirá este año por la calle Esperanza de Triana debido a las obras en Pagés del Corro, lo que provocará una elevada concentración de personas en la avenida República Argentina y el cierre temporal, por seguridad, de la estación Plaza de Cuba del Metro de Sevilla.

En este sentido, Metro de Sevilla, sociedad concesionaria de la Junta de Andalucía, reacciona así a la modificación este año del recorrido de la Cabalgata, que impide garantizar las condiciones necesarias de seguridad para la entrada y salida de usuarios por la citada estación durante el tramo horario de mayor afluencia de personas, informa en un comunicado.

De este modo, se procederá al cierre temporal de la estación durante el periodo de máxima concentración de personas en su entorno al paso de la Cabalgata por la avenida República Argentina. El cierre de Plaza de Cuba se informará a través de la megafonía y los teleindicadores de todas las estaciones.

Durante dicho intervalo, la estación permanecerá cerrada, sin entrada ni salida de viajeros, pero los trenes continuarán circulando por el tramo, sin efectuar parada en dicha estación.

Al respecto, Metro de Sevilla recomienda a los usuarios del servicio planificar sus desplazamientos con antelación y, durante el horario afectado, hacer uso de estaciones alternativas a Plaza de Cuba como, por ejemplo, Parque de los Príncipes que se encuentra a tan solo 500 metros.

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, que gestiona los metros andaluces a través de la Agencia de Obra Pública, lamenta las molestias que esta medida pueda ocasionar y agradece la colaboración de la ciudadanía.

Para cualquier duda sobre el servicio de transporte de metro, la Oficina de Atención al Cliente atiende a través del teléfono gratuito 900 927 172, a través de mensajes por WhatsApp en el número 609 402 906, en la web 'www.metro-sevilla.es' y presencialmente en la estación de Puerta Jerez de 8 a 22 horas de lunes a viernes y de 9 a 21 horas sábados, domingos y festivos.