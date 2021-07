El ministro Alberto Garzón clausura este miércoles el curso sobre pandemia y alternativas democráticas

CARMONA (SEVILLA), 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Consumo del Gobierno de España, Alberto Garzón, clausurará este miércoles el seminario online 'Pandemia y alternativas democráticas. Una lectura marxista del cambio de época' con la conferencia 'Retos y políticas para el futuro de España tras el Covid-19'. El simposio se celebra en el ámbito de los Cursos de Verano de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) en Carmona (Sevilla).

Asimismo, a las 12,30 horas, se impartirá la sesión 'Reconstrucción. Por un nuevo modelo de país', en la que intervendrán el secretario general del Partido Comunista de España, Enrique Santiago; el coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, y la diputada en la Asamblea de Madrid y portavoz de Podemos, Isabel Serra.

Por otro lado, el seminario 'La dinámica metropolitana de las ciudades: retos para la gobernanza y la gestión de las áreas metropolitanas', acogerá a las 10 horas el panel de debate 'El despliegue de la movilidad urbana y metropolitana', en el que participarán el viceconsejero de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Mario Muñoz-Atanet; el gerente de Tussam, Rubén García; o la alcaldesa de Alcalá de Guadaira, Ana Isabel Jiménez, entre otros participantes.

A las 12 horas, se celebrará otro debate, titulado 'Potencialidades de desarrollo socioeconómico para el área metropolitana de Sevilla', en el que intervendrán la directora general de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta de Andalucía, María del Carmen Compagni; el consejero delegado de Emasesa, Jaime Palop; la gerente de Lipasam, Virginia Pividal; el gerente de Emvisesa, Felipe Castro; la alcaldesa de Alcalá de Guadaira; el alcalde de Mairena del Aljarafe, Antonio Conde, y el alcalde de La Rinconada, Javier Fernández.

Otro de los seminarios que continuará el miércoles es 'Relaciones internacionales y cambio político en el norte de África y Oriente Medio. Desafíos actuales', que se está realizando en modalidad online. Entre otros temas, abordará el conflicto político en Yemen, las nuevas dinámicas en el conflicto palestino-israelí y el papel regional de Turquía.

Prosigue también el curso 'Conceptos fundamentales e innovación en energía solar fotovoltaica: la tercera generación', en el que se debatirá sobre aspectos como la sostenibilidad y los edificios autosostenibles; la perspectiva industrial de aplicaciones de fotovoltaica o los proyectos de instalación de campos solares de Carmona.

Por último, otro de los seminarios que también continúa en modalidad online es 'How to draft contracts in English' en el que se abordará, fundamentalmente, los tipos de cláusulas estándar.