El Molino de la Tapada de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) recupera "su esplendor" tras trabajos de limpieza y conservación

SEVILLA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha finalizado las actuaciones de conservación y adecentamiento llevadas a cabo en el Molino de la Tapada y que le "han devuelto su esplendor".

Según ha informado el Consistorio en una nota de prensa, los trabajos han permitido mejorar el estado general de esta "identitaria construcción molinera alcalareña, tras las inundaciones provocadas por las lluvias de la pasada primavera, y tras la degradación natural por el paso del tiempo", tal y como ha explicado la delegada de Monumento Natural, Medio Ambiente y Sostenibilidad, Luisa Campos.

Se ha tratado de una actuación no sólo de limpieza y adecentamiento, sino de "conservación patrimonial, muy especialmente de los elementos pictóricos de la fachada y herrajes del molino".

Esta actuación conjunta entre Patrimonio y la Delegación de Monumento Natural, Medioambiente y Sostenibilidad, se engloba dentro del proyecto de conservación y mantenimiento de los molinos ribereños, desde La Aceña al Realaje, pero dadas las "singularidades patrimoniales del Molino de La Tapada éste requería de una actuación específica por parte de restauradores".

Campos ha enmarcado que también "se ha recuperado la iluminación del molino, tanto interior como exterior". Por su parte, el delegado de Patrimonio, Cultura y Turismo, Christopher Rivas, ha incidido en que este molino "es diferente al resto, al ser el único con una fachada con ornamentación pictórica, de similar estilo a las del patio del Ayuntamiento, al pertenecer ambas construcciones a la misma orden religiosa".

Ante esto, el delegado de Patrimonio ha indicado que en los próximos meses "serán más los trabajos de intervención que se realizarán en algunos de los molinos que requieren trabajos de consolidación y que nos permitirán seguir conservando nuestro patrimonio".

Por último, Rivas ha reiterado el llamamiento al respeto patrimonial, ya que estas actuaciones "no sólo permiten ofrecer la mejor imagen posible para los visitantes del entorno natural, sino seguir cuidando y protegiendo los elementos que nos hacen únicos y forman parte de nuestra historia e identidad".