El Monasterio de San Clemente albergará un Museo de la Hispanidad de Sevilla con tecnologías de última generación

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en una visita al Monasterio de San Clemente, donde se ubicará el Museo de la Hispanidad - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Monasterio de San Clemente de Sevilla albergará el futuro Museo de la Hispanidad, una iniciativa promovida por la Fundación Instituto de Cultura y Sociedad que aspira a convertir a Sevilla en el "gran referente internacional para la interpretación y difusión de la Hispanidad" y que sumará componentes tecnológicos de última generación a su oferta expositiva.

Según ha detallado el Ayuntamiento de Sevilla en una nota de prensa, el alcalde, José Luis Sanz, ha formalizado este martes el respaldo municipal a la iniciativa con la tramitación de la concesión demanial del Monasterio para este nuevo equipamiento cultural, que tendrá una vocación didáctica.

En consecuencia, la propuesta contempla la creación del primer museo dedicado específicamente a la difusión e interpretación de la Hispanidad desde una perspectiva innovadora, poniendo en valor el "papel decisivo" que desempeñó Sevilla en la relación entre España y América y reforzando el posicionamiento internacional de la ciudad como "uno de los principales referentes de este legado histórico compartido".

Además, el proyecto prevé la recuperación y puesta en valor de un espacio patrimonial dentro del Monasterio de San Clemente, reforzando el uso cultural de este histórico inmueble y ampliando la oferta museística de Sevilla.

En este sentido, Sanz ha destacado que la ciudad "protagonizó una de las páginas más importantes de la historia universal y ha llegado el momento de contarla como merece", mediante un museo "de referencia" que combine el rigor histórico con la innovación tecnológica y museográfica.

Asimismo, el alcalde ha subrayado que este proyecto supone una "oportunidad extraordinaria" para seguir enriqueciendo la oferta cultural de Sevilla, atraer un turismo de calidad durante todo el año y reforzar nuestra proyección internacional desde "aquello que mejor nos define, nuestra historia, nuestro patrimonio y nuestra vinculación con América".

UNA EXPERIENCIA INMERSIVA

el proyecto se ha concebido como un espacio altamente innovador, apoyado en las últimas tecnologías audiovisuales e interactivas para ofrecer una experiencia "inmersiva" que permita comprender la trascendencia histórica de la relación entre España y América.

Entre sus principales objetivos figura posicionar estratégicamente a Sevilla como el gran centro internacional para la interpretación de la Hispanidad, trascendiendo el concepto de "Sevilla, Puerto de América" para consolidar el de "Sevilla, Puerta de América", al tiempo que contribuirá a la recuperación patrimonial del Monasterio de San Clemente.

Como parte de esta iniciativa, el Consistorio apoyará la solicitud de concesión demanial del espacio municipal por un periodo previsto de 25 años, una actuación que permitirá desarrollar el proyecto garantizando la conservación del inmueble y su uso cultural.

Del mismo modo, el acuerdo contempla que el Ayuntamiento pueda utilizar las instalaciones para la celebración de actos institucionales relacionados con la temática del museo y que los sevillanos disfruten de condiciones preferentes de acceso mediante descuentos específicos para personas empadronadas en la ciudad, estudiantes universitarios y escolares.

La iniciativa, impulsada por una fundación sin ánimo de lucro, prevé además reinvertir los ingresos obtenidos en el mantenimiento, desarrollo y sostenibilidad del propio museo.