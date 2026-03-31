Montero protagoniza con la Hermandad de El Cerro de Sevilla su primer acto de agenda cofrade en la Semana Santa 2026

La secretaria general del PSOE andaluz y su candidata a la Junta, María Jesús Montero, este martes en Sevilla ante el paso de palio de la Hermandad de El Cerrro. - PSOE-A

SEVILLA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Andalucía y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía en las elecciones de 17 de mayo, María Jesús Montero, ha protagonizado en la tarde de este martes el primer acto de agenda cofrade en la Semana Santa de este 2026 y para hacerlo ha elegido a la Hermandad de El Cerro del Águila de Sevilla capital.

Fuentes socialistas han apelado a "un cariño especial" de Montero por esta hermandad, que han fundado en el hecho de que en su etapa como consejera de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, entre los años 2004 y 2012, la sede central de este departamento se encontraba en la Avenida de Hytasa, en las inmediaciones del barrio donde tiene su sede canónica esta Hermandad.

Estas mismas fuentes han remarcado que la hermandad afronta en este 2026 un "año de especial relevancia" por el hecho de conmemorar "el centenario de la devoción" a una de sus imágenes titulares: Nuestra Señora de los Dolores.

La líder de los socialistas andaluces ha estado acompañada por el secretario general del PSOE provincial y presidente de la Diputación, Javier Fernández, y por el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz.