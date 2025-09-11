Morón (Sevilla) recibirá 6 millones de euros en subvenciones para la rehabilitación de 122 viviendas y otros proyectos

Morón recibirá 6 millones de euros en subvenciones para la rehabilitación de 122 viviendas y otros proyectos. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN SEVILLA.

SEVILLA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El municipio sevillano de Morón de la Frontera recibirá más de 6 millones de euros destinados a la rehabilitación de 122 viviendas, entre otros proyectos, a través de fondos de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el programa Next Generation de la Unión Europea (UE).

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha visitado las obras de rehabilitación de las viviendas, que cuentan con una inversión de más de tres millones y medio de euros, y ha destacado que el proyecto "no solo busca ampliar el parque de vivienda pública, sino también rehabilitar aquellas que ya existen".

La actuación forma parte del paquete de 2.953 domicilios que se acometerán en la provincia.

El proyecto, localizado en el barrio El Pantano, contempla tres actuaciones. En primer lugar, la rehabilitación de 112 viviendas pertenecientes a 14 edificios, cuyos tres primeros bloques estarán finalizados, según ha asegurado la subdelegación, antes de que acabe el año. Las reformas incluyen la renovación de las ventanas y el aislamiento integral del edificio, así como el cambio y saneamiento de la red de suministros y la instalación de aerotermia para alcanzar las exigencias de normativa energética, entre otras medidas.

Por su parte, la segunda parte del proyecto está dedicada a la regeneración urbana del entorno de las viviendas, espacio en el que se incluirá arbolado y la mejora de las calles.

Para finalizar, El Pantano contará con una oficina dedicada a la gestión de documentación y apoyo a los vecinos durante el desarrollo del proyecto.

La subdelegación ha enmarcado que, además, con el fin de evitar inundaciones en el municipio y crecidas de agua, se están ejecutando las obras para el encauzamiento del arroyo El Cuerno.

Por su parte, el Ayuntamiento de Morón de la Frontera ha puesto en marcha la reforma del edificio de usos múltiples, donde ya se trabaja para mejorar la eficiencia energética a través de una ayuda de 180.000 euros procedente del Programa de Impulso a la Rehabilitación de los Edificios Públicos para las Entidades (PIREP).