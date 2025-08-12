Muere un hombre de 34 años en una piscina de Mairena del Alcor (Sevilla)

SEVILLA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 34 años ha fallecido en la tarde de este pasado lunes en una piscina situada en la localidad sevillana de Mairena del Alcor, según ha informado el 112, servicio de la Agencia de Emergencias de Andalucía adscrita la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta.

El teléfono 112 recibió a las 18,15 horas una llamada de socorro que solicitaba asistencia sanitaria urgente para un varón posiblemente ahogado al que habían sacado del agua en una piscina en la urbanización El Torreón. De inmediato, la sala coordinadora activó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, que movilizó un helicóptero, a la Guardia Civil y a la Policía Local.

Los servicios sanitarios desplazados al lugar intentaron salvarle la vida, si bien finalmente resultó el varón fallecido.

Se da la circunstancia de que en lo que va de mes una niña de tres años moría en Alhaurín de la Torre (Málaga) en una piscina de un chalé y que en Encinas Reales (Córdoba) un niño de esa misma edad también fallecía la pasada semana.