Muere un joven de 20 años de una pedrada en Sevilla tras una reyerta en el barrio de Torreblanca

Archivo - Una ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias 061. - 112 - Archivo

SEVILLA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un joven de unos 20 años de edad ha fallecido este domingo tras recibir un impacto "con un objeto contundente" en el barrio de Torreblanca, en Sevilla, según confirman fuentes de la Policía Nacional a Europa Press.

Según informan desde el Servicio de Emergencias 112, la agresión, adelantada por El Correo de Andalucía, se produjo en torno a las 18,45 horas, momento en el que entraron una decena de llamadas alertando de una reyerta entre jóvenes "de unos 19 o 20 años" y del golpe que uno de ellos habría recibido "con una piedra", y que como consecuencia, "quedó inconsciente".

Desde el 112 se dio aviso a Policía Nacional, Policía Local y efectivos sanitarios. Los vecinos que llamaron al Teléfono de Emergencias informaron también de que la víctima había sido trasladada "por sus propios familiares a un centro de salud cercano".

El suceso se originó entre las calles Granado y Sándalo del citado barrio, situado a las afueras de la ciudad.

La investigación está en curso, tal como añaden las mismas fuentes policiales.