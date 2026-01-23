Muere un motorista tras colisionar con un turismo en la N-630 a su paso por Santiponce (Sevilla)

Archivo - Vehículo del servicio de emergencias 112 Andalucía. (Foto de archivo). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SANTIPONCE (SEVILLA), 23 (EUROPA PRESS)

Un motorista ha fallecido este viernes por la tarde tras sufrir una colisión por alcance con un turismo en la carretera N-630, a su paso por el municipio sevillano de Santiponce.

Según el balance del Centro de Gestión de Tráfico del suroeste andaluz, consultado por Europa Press, el accidente se produjo alrededor de las 17,00 horas en la glorieta del Parque Empresarial Parque Plata, según han precisado fuentes del Servicio de Emergencias Sanitarias 112 Andalucía.

Hasta el lugar se han desplzado efectivos sanitarios del 061, así como la Guardia Civil y la Policía Local, movilizados por la sala coordinadora de emergencias.