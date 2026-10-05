Muere una persona tras salirse de la vía y volcar su coche en la A-92 a la altura de La Puebla de Cazalla (Sevilla)

Archivo - Vehículo de 112 Andalucía. - 112 - Archivo

LA PUEBLA DE CAZALLA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha perdido la vida en un accidente de tráfico registrado sobre las 14,00 horas en el kilómetro 65 de la A-92 sentido Sevilla, a su paso por la localidad hispalense de La Puebla de Cazalla.

Según ha detallado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía en una nota, el primero de los avisos ciudadanos alertaba de la salida de vía y posterior vuelco de un turismo con una persona atrapada.

Tal y como ha precisado la entidad perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, la Sala Coordinadora ha movilizado al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a los Bomberos de la Diputación Provincial, a la Guardia Civil de Tráfico, a la Policía Local y a mantenimiento de la vía.

Los servicios sanitarios en el lugar solo han podido confirmar el fallecimiento de la víctima, de la que no han trascendido más datos.