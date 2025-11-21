Multa de 20.000 euros por no devolver el dinero de los vasos reutilizables en conciertos de Manuel Carrasco en Sevilla

Archivo - El cantante, Manuel Carrasco durante su concierto en el estadio de La Cartuja. Imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha abierto un expediente sancionador a la empresa que organizó los conciertos de Manuel Carrasco de 2023 en La Cartuja (Kabuki Music SL). El escrito propone una sanción de 20.000 euros tras la denuncia de Facua a la compañía por obligar a pagar 1,5 euros a los asistentes por un vaso reutilizable y luego no devolver el dinero.

Según han informado fuentes municipales a Europa Press, la Ley 13/2003 de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía y el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Trlgdcu) prohíben obligar al consumidor a pagar un producto accesorio que no ha solicitado, salvo que exista devolución del depósito o una alternativa gratuita.

En este caso, desde el Ayuntamiento han indicado que "no había ni devolución ni alternativa", por lo que se considera una "cláusula abusiva". Ante esto, se ha abierto el expediente sancionador a la espera de posibles alegaciones.

Desde Facua han señalado que se trata de una multa "extraordinariamente inferior" al beneficio obtenido por la empresa con la venta de estos vasos. Ha asegurado que la ley andaluza permite que el importe de la sanción sea "hasta 10 veces superior a los beneficios ilícitos que hubiese obtenido con dicha práctica".

El Consistorio ha indicado que la sanción todavía no es firme a la espera de que la empresa presente alegaciones y que la cuantía responde al aforo del evento, de hasta 50.000 espectadores.